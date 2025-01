HGF inaugura 25 leitos para acolher pacientes que chegam à emergência com recurso de R$ 1 milhão

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF), gerido pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), inaugura 25 leitos de Unidade de Internação Breve (UIB), com recurso de R$ 1 milhão, neste sábado (25). A ideia é ampliar para 48 leitos nos próximos meses como forma de evitar atendimentos em corredores, por exemplo.

São duas novas salas, uma com 12 e outra com 13 desses leitos. A terceira sala com mais 12 vagas já possui estrutura adiantada e uma quarta sala, com mais 11 vagas, também está prevista, mas não foram detalhados os valores necessários e os prazos de entregas para chegar ao total de 48 leitos.

A proposta de criação das unidades de internação breve é conseguir fazer o atendimento inicial de emergência com estrutura adequada para a população, como contextualizou o governador Elmano de Freitas durante o evento de inauguração no HGF. Com isso, deve-se evitar o atendimento em corredores.

Legenda: Inauguração busca dar maior qualidade no atendimento médico do HGF Foto: Paloma Vargas

"Estamos aqui com muita alegria entregando 25 novos leitos de Unidade de Internação Breve que garante, ao chegar ao HGF, que as pessoas sejam acomodadas de maneira adequada, respeitosa e com dignidade para que possam ao aguardar o leito e ficar sendo acompanhadas", aponta.

Na prática, a estrutura serve para os cuidados iniciais dos pacientes que chegam à unidade, como explica a secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara.

"São os pacientes que chegam na emergência e necessitam de um internamento. A gente procura realizar todos os exames de início do paciente, estabilizar eles e daqui vão para as enfermarias em cima", destaca.

Hospital Universitário

Na ocasião, o governador também falou sobre a inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), ligado à Universidade Estadual do Ceará (Uece), que deve acontecer em fevereiro. A unidade de saúde não será "porta aberta", ou seja, receberá apenas os pacientes encaminhados de outros locais de atendimento.

"Nossa previsão foi sempre de forma fechada, porque acreditamos que assim maximizamos (o atendimento), é um hospital universitário e vai ser um suporte muito importante para a rede, para o mutirão de cirurgias, vai ter todas as especialidades e os casos de maior complexidade serão encaminhados para lá", frisou Elmano.

Veja também PontoPoder 'Ele é bem maior que o IJF', diz Elmano sobre Hospital da Uece desafogar demandas do Interior PontoPoder Hospital Universitário do Ceará começa a ser entregue em fevereiro com atendimento de oncologia e vascular, diz Elmano

Estão em andamento a urbanização da estrutura e o envio de equipamentos para a unidade. Elmano também tem o desejo de inaugurar o hospital com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Ele deu sinalização positiva (para entrega do Hospital da Uece) e tem interesse de vir. Estamos tentando combinar uma visita, já mandei, inclusive, vídeo do hospital para ele conhecer a situação. Quero entregar em fevereiro, quero muito a presença do presidente Lula, mas a população precisa muito do hospital", pondera.