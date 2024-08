Grávida e filha de 3 anos são atropeladas por motociclista em frente à escola, em Fortaleza

Um motociclista atropelou mãe e filha na avenida Waldir Diogo, em frente ao Centro de Educação Infantil (CEI) Hilza Diogo, na manhã desta segunda-feira (21). A mulher está grávida. As vítimas atravessavam a via fora da faixa de pedestres quando foram surpreendidas pelo condutor da motocicleta.

De acordo com informações da TV Verdes Mares, o motociclista envolvido no atropelamento não permaneceu no local para prestar socorro.

Veja também Ceará Idosa vítima de acidente com VLT está em coma com mais de 20 fraturas, diz filho Ceará Cedeca completa 30 anos atuando com famílias vulneráveis no CE: ‘defender quando o Estado é violador

A criança, de apenas três anos, estava fardada a caminho do CEI.

Vítimas ficaram feridas

Apesar do susto, ambas permaneceram conscientes durante o socorro. A criança sofreu uma lesão na mandíbula, enquanto a mãe teve ferimentos no joelho e na boca.

Elas receberam atendimento inicial de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionada junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a um guarda municipal, que estiveram no local para controlar a situação e prestar os primeiros socorros.

Em nota, a AMC disse que, quando a equipe chegou ao local, "não foi encontrada nenhuma ocorrência. Informações colhidas no local indicam que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia prestado o atendimento necessário".

Além disso, a autarquia ressaltou que "o cruzamento é semaforizado e que, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o pedestre tem prioridade na travessia, independentemente de estar ou não utilizando a faixa".

"A AMC destaca ainda que enviará uma equipe para realizar uma vistoria detalhada no trecho, com o objetivo de identificar possíveis melhorias que possam aumentar a segurança viária", finaliza a nota.