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Fóssil de dinossauro cearense é repatriado da Alemanha

Estrutura foi levada da Chapada do Araripe, onde foi descoberta.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Ceará
Foto do dinossauro Irritator challengeri.
Legenda: Ainda não há data para a devolução.
Foto: Sociedade Brasileira de Paleontologia.

O fóssil do dinossauro cearense Irritator challengeri será devolvido ao Brasil, anunciou o Ministério das Relações Exteriores, em uma declaração conjunta com a Alemanha, na última segunda-feira (20).

A estrutura estava em exposição no Museu Estadual de História Natural de Stuttgart, na Alemanha, desde 1991, após ser levado da Chapada do Araripe, onde foi descoberto.

Na Declaração, o ministério afirmou que ambos os lados valorizam a cooperação científica na área de pesquisa de fósseis, com o objetivo de utilizar a experiência e os acervos disponíveis na Alemanha e no Brasil para benefício mútuo de ambos os países. 

“Nesse contexto, ambos os governos acolhem com satisfação a disposição do Estado de Baden-Württemberg e do Museu Estadual de História Natural de Stuttgart em retornar o fóssil de Irritator challengeri ao Brasil”, expressa ainda o texto.

A devolução foi celebrada pela Sociedade Brasileira de Paleontologia, que salientou a importância das movimentações dos pesquisadores do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens (URCA), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

“A Sociedade Brasileira de Paleontologia celebra com grande alegria e profundo significado a restituição ao Brasil do holótipo do dinossauro Irritator challengeri, marco histórico que transcende o campo científico e reafirma valores fundamentais das relações internacionais contemporâneas”, celebrou a entidade.

A organização afirmou ainda que o momento simboliza não apenas o retorno de um patrimônio paleontológico de inestimável valor, mas também o fortalecimento de uma agenda global pautada na decolonialidade científica, no respeito mútuo entre os povos e na soberania das nações sobre seus bens culturais e científicos.

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Em 2023, uma reportagem do Diário do Nordeste mostrou que o Ceará possuía processos para repatriar mais de 50 fósseis levados a outros países.

A publicação foi ao ar após o fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus, que viveu há cerca de 110 milhões de anos no Cariri cearense, no Sul do Estado, voltar para casa, após uma longa batalha. 

O conteúdo expõe os países com fósseis cearenses, são eles:

  • França: esqueleto de pterossauro da espécie Anhanguera e outros 45 fósseis (dentre eles: tartarugas marinhas, aracnídeos, peixes, répteis e insetos);
  • Itália: duas peças de cabeça de pterossauro,  batizada de Cearadactylus;
  • Alemanhã: uma raia, insetos e aracnídeos;
  • Coreia do Sul: pterossauro brasileiro, batizado de Tupuxuara Longicristatus.

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