Ceará tem aviso de ‘perigo potencial’ para chuvas intensas neste domingo (26); veja municípios

Previsão indica chuvas de até 50 mm e ventos de até 60 km/h em dezenas de municípios.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Inmet recomenda cuidados para evitar acidentes.
Legenda: Inmet recomenda cuidados para evitar acidentes.
Foto: Davi Rocha.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nas primeiras horas deste domingo (26), um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como “perigo potencial” para municípios do Ceará. O alerta teve início às 9h40 e segue válido até as 23h59.

De acordo com o órgão, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 km/h.

Há risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O aviso abrange áreas do Norte, Noroeste, Sertões e Região Metropolitana de Fortaleza, além de regiões do Jaguaribe e Centro-Sul cearense.

Orientações

O Inmet recomenda alguns cuidados durante o período de instabilidade:

  • Evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;
  • Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Municípios afetados no Ceará

O alerta inclui cidades de diferentes regiões do Estado. Confira:

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Acopiara
  4. Alcântaras
  5. Alto Santo
  6. Amontada
  7. Apuiarés
  8. Aquiraz
  9. Aracati
  10. Aracoiaba
  11. Ararendá
  12. Aratuba
  13. Arneiroz
  14. Banabuiú
  15. Barreira
  16. Barroquinha
  17. Baturité
  18. Beberibe
  19. Bela Cruz
  20. Boa Viagem
  21. Camocim
  22. Canindé
  23. Capistrano
  24. Caridade
  25. Cariré
  26. Cariús
  27. Carnaubal
  28. Cascavel
  29. Catarina
  30. Catunda
  31. Caucaia
  32. Cedro
  33. Chaval
  34. Choró
  35. Chorozinho
  36. Coreaú
  37. Crateús
  38. Croatá
  39. Cruz
  40. Deputado Irapuan Pinheiro
  41. Ererê
  42. Eusébio
  43. Forquilha
  44. Fortaleza
  45. Fortim
  46. Frecheirinha
  47. General Sampaio
  48. Graça
  49. Granja
  50. Groaíras
  51. Guaiúba
  52. Guaraciaba do Norte
  53. Guaramiranga
  54. Hidrolândia
  55. Horizonte
  56. Ibaretama
  57. Ibiapina
  58. Ibicuitinga
  59. Icapuí
  60. Icó
  61. Iguatu
  62. Independência
  63. Ipaporanga
  64. Ipu
  65. Ipueiras
  66. Iracema
  67. Irauçuba
  68. Itaiçaba
  69. Itaitinga
  70. Itapajé
  71. Itapipoca
  72. Itapiúna
  73. Itarema
  74. Itatira
  75. Jaguaretama
  76. Jaguaribara
  77. Jaguaribe
  78. Jaguaruana
  79. Jijoca de Jericoacoara
  80. Jucás
  81. Lavras da Mangabeira
  82. Limoeiro do Norte
  83. Madalena
  84. Maracanaú
  85. Maranguape
  86. Marco
  87. Martinópole
  88. Massapê
  89. Meruoca
  90. Milhã
  91. Miraíma
  92. Mombaça
  93. Monsenhor Tabosa
  94. Morada Nova
  95. Moraújo
  96. Morrinhos
  97. Mucambo
  98. Mulungu
  99. Nova Russas
  100. Novo Oriente
  101. Ocara
  102. Orós
  103. Pacajus
  104. Pacatuba
  105. Pacoti
  106. Pacujá
  107. Palhano
  108. Palmácia
  109. Paracuru
  110. Paraipaba
  111. Paramoti
  112. Pedra Branca
  113. Pentecoste
  114. Pereiro
  115. Pindoretama
  116. Piquet Carneiro
  117. Pires Ferreira
  118. Poranga
  119. Potiretama
  120. Quixadá
  121. Quixelô
  122. Quixeramobim
  123. Quixeré
  124. Redenção
  125. Reriutaba
  126. Russas
  127. Saboeiro
  128. Santana do Acaraú
  129. Santa Quitéria
  130. São Benedito
  131. São Gonçalo do Amarante
  132. São João do Jaguaribe
  133. São Luís do Curu
  134. Senador Pompeu
  135. Senador Sá
  136. Sobral
  137. Solonópole
  138. Tabuleiro do Norte
  139. Tamboril
  140. Tauá
  141. Tejuçuoca
  142. Tianguá
  143. Trairi
  144. Tururu
  145. Ubajara
  146. Umari
  147. Umirim
  148. Uruburetama
  149. Uruoca
  150. Varjota
  151. Várzea Alegre
  152. Viçosa do Ceará

