Ceará tem aviso de ‘perigo potencial’ para chuvas intensas neste domingo (26); veja municípios
Previsão indica chuvas de até 50 mm e ventos de até 60 km/h em dezenas de municípios.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nas primeiras horas deste domingo (26), um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como “perigo potencial” para municípios do Ceará. O alerta teve início às 9h40 e segue válido até as 23h59.
De acordo com o órgão, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 km/h.
Há risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O aviso abrange áreas do Norte, Noroeste, Sertões e Região Metropolitana de Fortaleza, além de regiões do Jaguaribe e Centro-Sul cearense.
Orientações
O Inmet recomenda alguns cuidados durante o período de instabilidade:
- Evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Municípios afetados no Ceará
O alerta inclui cidades de diferentes regiões do Estado. Confira:
- Acarape
- Acaraú
- Acopiara
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Aratuba
- Arneiroz
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Milhã
- Miraíma
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pedra Branca
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Potiretama
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umari
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará