Fortaleza Limpa planeja aumentar taxa de reciclagem de resíduos para 50% em 8 anos

No mês de maio, a Prefeitura de Fortaleza lançou o Programa Fortaleza Limpa, iniciativa que visa tornar a cidade mais limpa, sustentável e resiliente. O programa tem como meta aumentar a taxa de reciclagem de resíduos para 50% em oito anos.

Realizada a partir da parceria entre a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan) e o Observatório em Dados, a iniciativa engloba ações abrangentes e direcionadas, a fim de contribuir para a sustentabilidade da cidade e a proteção do meio ambiente.

Para contemplar esses objetivos, o Fortaleza Limpa foi pensado em três eixos (educação, fiscalização e limpeza urbana) e com seis pilares de atuação (reforço das ações, tecnologia e inovação, inclusão social, engajamento e educação ambiental e dados e monitoramento).

Segundo informações colhidas e atualizadas diariamente pelo Observatório de Resíduos Sólidos, criado pela Prefeitura de Fortaleza, 120 mil toneladas de resíduos sólidos são coletados por mês na Capital, aproximadamente 1,6 kg ao dia por habitante.

Luiz Alberto Sabóia, presidente da Citinova, afirma que o índice de 50% é uma meta muito desafiadora, porém perfeitamente possível, desde que o poder público aja em parceria com a sociedade. “Essa é a grande inovação que o Fortaleza Limpa traz, de ser um movimento da sociedade com o poder público. Então, à medida que implementamos projetos em parceria, nós ficamos mais próximos na direção de atingir esse objetivo, para ser a melhor cidade do Brasil no que diz respeito à reciclagem. Não tenho dúvidas que Fortaleza, em oito anos, será referência no Brasil e na América do Sul em relação a políticas de reciclagem, coleta seletiva e economia circular”, reforça.

Projetos do Fortaleza Limpa

Recicla+: projeto de coleta seletiva porta a porta da Prefeitura de Fortaleza. Nele, os resíduos recicláveis dos condomínios são coletados pelo serviço público e destinados corretamente, gerando renda para os moradores e as associações de catadores. Coletam papel, plástico, metal e vidro.

Reciclo: sistema de coleta seletiva domiciliar realizada em vários bairros de Fortaleza por meio de agendamento, conectando catadores a quem quer reciclar. Tudo é retirado com triciclos elétricos, com baixa pegada de carbono, e direcionado para as associações de catadores parceiras. Coletam papel, plástico, metal e vidro, eletrodomésticos, óleo de cozinha, isopor e embalagens Tetra Pak.

Recicla Fortaleza: o material reciclável gera desconto na fatura de energia elétrica. A troca é realizada em qualquer Ecoponto da cidade, onde o crédito será calculado de acordo com peso e tipo do resíduo. Recebem papel, plástico, metal e vidro, óleo de cozinha e embalagens Tetra Pak.

Máquina de Reciclagem: permite trocar materiais recicláveis por créditos no Bilhete Único, na recarga do seu celular, entre outros benefícios. As máquinas estão em todos os terminais de ônibus de Fortaleza e nos CUCAS. Aceitam embalagens de vidro, plástico, metal e Tetra Pak (para mais informações, acesse https://retornamachine.eco.br/).

E-Carroceiro e E-Catador: carroceiros e catadores cadastrados nos Ecopontos podem trocar resíduos (comuns e volumosos) por crédito em um cartão. O valor vai para uma conta virtual do Banco Palmas e pode ser sacado em dinheiro ou utilizado para realizar compras nos comércios cadastrados (para mais informações, consulte https://bancomunicipal.org/ambiental/).

Missão Verde: gincana de coleta seletiva de recicláveis entre as instituições municipais de ensino, com objetivo de engajar a população na logística reversa, disseminar a cultura de reciclagem para mais de 170 mil alunos e seus familiares, além de ampliar a rede de coleta de recicláveis. Aceita garrafas pet e latinhas de alumínio.