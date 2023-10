Fortaleza é a 5ª cidade com maior número de pessoas com mais de 100 anos no Brasil, aponta Censo

Alcançar ou ultrapassar a barreira dos 100 anos é uma conquista de 434 moradores de Fortaleza – a 5ª cidade brasileira com maior número de centenários. Esse retrato da população faz parte da nova rodada de informações do Censo Demográfico 2022, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (27).

As mulheres são maioria entre as pessoas com mais de um século de vida, sendo um grupo de 345, frente aos 89 homens. Os outros lugares com maior quantidade de pessoas da faixa etária são: São Paulo (1.761), Rio de Janeiro (1.390), Belo Horizonte (652) e Salvador (516). Na contagem mais recente, o Brasil tem 37.814 centenários.

Essa é uma mostra do envelhecimento da população brasileira, incluindo a realidade cearense, em que o número de idosos amplia e o de jovens diminui. Com a atualização do Censo, os comparativos evidenciam esse movimento.

10 cidades com mais centenários no País

São Paulo: 1.761

Rio de Janeiro: 1.390

Belo Horizonte: 652

Salvador: 516

Fortaleza: 434

Recife: 338

Porto Alegre: 325

Belém: 307

Brasília: 300

São Luís: 264

Ao todo, o Ceará possui 1.999 centenários (1.368 mulheres e 631 homens). Esse quantitativo representa um aumento de 57,2% em relação ao último Censo, de 2010, quando eram 1.271 pessoas nessa faixa etária.

Onde estão os centenários no Ceará

Depois da capital cearense, Juazeiro do Norte, no Cariri, tem o maior número de centenários, com 65 pessoas, sendo 49 mulheres e 16 homens. Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), aparece com 41 centenários.

Crato (37), Sobral (33) e Itapipoca (28) também aparecem no topo dessa lista. No outro extremo, municípios como Redenção e Farias Brito possuem 5 centenários, Jijoca de Jericoacoara 4, Guaramiranga 3 e Fortim 2 pessoas nessa faixa-etária.

Moraújo, na região Norte, e Umari, no Centro-Sul, são as únicas cidades do Estado sem idosos com mais de 100 anos.

Envelhecimento

O Censo 2022 detalha a tendência de envelhecimento da população brasileira. Para se ter uma noção disso, o total de pessoas com 65 anos ou mais no País (22.169.101) chegou a 10,9% da população. Em 2010, esse contingente era de 14.081.477 (7,4%).

Por outro lado, a parcela da população de até 14 anos, no mesmo período, caiu de 24,1% para 19,8% do total. A gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Izabel Marri, frisa essa realidade brasileira.

Legenda: Números de idosos no geral cresce ano a ano no Ceará Foto: Helene Santos

“Ao longo do tempo, a base da pirâmide etária foi se estreitando devido à redução da fecundidade e dos nascimentos que ocorrem no Brasil. Essa mudança no formato da pirâmide etária passa a ser visível a partir dos anos 1990 e a pirâmide etária do Brasil perde, claramente, seu formato piramidal a partir de 2000".

Dados do IBGE

O Censo Demográfico realizado pelo IBGE é a principal fonte de referência sobre as condições de vida da população em todos os municípios do País. É como uma espécie de “Raio-X” das condições da população e, com essas informações, é possível elaborar políticas públicas de acordo com as principais necessidades sociais.

Os resultados do universo da população por idade e sexo do Censo Demográfico 2022 apresentam a distribuição da população residente no país segundo grupos etários e sexo, além de alguns indicadores derivados dessas informações, como a idade mediana, o índice de envelhecimento e a razão de sexo, para Brasil, grandes regiões, unidades da federação, concentrações urbanas e municípios.