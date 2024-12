Fortaleza deve ter chuvas isoladas pelo menos até terça-feira (10); veja previsão do tempo para o CE

A semana deve começar com chuvas isoladas para quem vive em Fortaleza, conforme previsão do tempo divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), neste domingo (8). Além da Grande Fortaleza, as precipitações devem acontecer em regiões como Maciço de Baturité e Cariri.

Para Fortaleza e Região Metropolitana (RMF), ainda neste domingo, a previsão indica chuva isolada e passageira à noite.

Neste cenário, a temperatura mínima é de 24 °C e a máxima de 31 °C na capital cearense. A umidade relativa do ar fica em 55%.

Veja também Ceará Avisos de chuvas intensas no Ceará: como são feitos e qual a ‘margem de erro’ das previsões Ceará Como funciona novo ‘supercomputador’ da Funceme que vai melhorar a qualidade de previsões climáticas

Na segunda-feira (9), as chuvas isoladas e passageiras podem acontecer na madrugada e início da manhã. Além disso, o céu deve permanecer parcialmente nublado nos demais períodos do dia.

Também há previsão de chuva isolada na madrugada e manhã da terça-feira (10).

Cenário no Estado

As chuvas também devem acontecer em outras regiões do Estado. Confira o detalhamento por dia:

Domingo (8):

Manhã: céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Cariri e no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém.

céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Cariri e no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém. Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba.

céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea, no Cariri, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba.

Segunda-feira (9)

Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Cariri.

céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Cariri. Manhã: céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Tarde: céu variando de parcialmente nublado a nublado com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea. Nas demais macrorregiões, com chuva isolada.

céu variando de parcialmente nublado a nublado com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea. Nas demais macrorregiões, com chuva isolada. Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri.

Terça (10)

Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Cariri.

céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Cariri. Manhã: céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Tarde: céu variando de parcialmente nublado a nublado com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea. Nas demais macrorregiões, com chuva isolada.

céu variando de parcialmente nublado a nublado com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea. Nas demais macrorregiões, com chuva isolada. Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri.

O que explica as chuvas?

O deslocamento do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) continua influenciando o tempo no Estado, favorecendo a instabilidade atmosférica, de acordo com a análise de Funceme.

O VCAN é um sistema de baixa pressão em altos níveis, com aproximadamente 10 km de altitude, típico da pré-estação chuvosa (dezembro e janeiro) no Nordeste.