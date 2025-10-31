Fogo e explosões: Colisão de caminhões bloqueia trecho da BR-222, no CE

Dois caminhões colidiram e pegaram fogo na BR-222, em Tianguá, no Interior do Ceará, na manhã desta sexta-feira (31). Não há informações de houve mortos ou feridos no acidente.

Vídeos gravados por testemunhas e enviados ao Diário do Nordeste mostram que um dos caminhões tombou e chegou a registrar explosões.

De acordo com o Centro de Comando e Controle Regional (C3R) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente causou a interdição total do quilômetro 301 da BR-222, ainda em Tianguá.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do ICMBio foram acionadas e estão no local. Até a última atualização dessa matéria, os veículos continuam em chamas e a via segue interditada.

*Estagiária supervisionada pelos jornalistas Mariana Lazari e Felipe Mesquita.