Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fichas, coleção de cartões e filas: como o orelhão marcou gerações no Ceará

Telefones públicos deixaram de ser obrigatórios em boa parte do país e começam a ser extintos.

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
Ceará
Fotos de arquivo de 1982 mostram orelhões da Teleceará em Fortaleza. Imagens registram pedestres e uma criança usando os aparelhos em calçadas de mosaico português.
Legenda: Na primeira imagem, o orelhão adaptado para pessoas com deficiência. Na segunda, os orelhões duplos instalados na Praça do Ferreira, local de Fortaleza que possuía vários equipamentos devido à aglomeração de pessoas.
Foto: Augusto César/Cedoc/SVM

Entre os anos 1970 e 2000, eles eram indispensáveis para a comunicação do país. Presentes nas ruas, calçadas, praças e terminais de ônibus do Brasil afora, os telefones de uso público (TUP) serviam para conectar as pessoas numa época em que a telefonia móvel ainda era rara. 

Na última década, eles foram perdendo a força e se tornando obsoletos, primeiro pelo barateamento e a expansão dos telefones fixos, depois pelo aumento exponencial dos celulares e pela popularização da internet. 

A partir de 2026, os orelhões deixarão de existir obrigatoriamente em boa parte do Brasil após o fim da concessão da telefonia fixa. No Ceará, eles permanecerão ativos até 2028 em 123 cidades onde não há rede de celular disponível. 

Veja também

teaser image
Ceará

O que faz uma cidade do interior do Ceará referência em turismo ufológico

teaser image
Ceará

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

A remoção desses equipamentos não só altera paisagens urbanas e rurais do país como também revisitam o sentimento de nostalgia e saudade naqueles que os utilizaram. Memórias e lembranças do tempo que eles eram a principal — e às vezes única — forma de comunicação. 

Aos 18 anos, Patrícia Barroso saiu de Itapipoca, na Região Norte do Ceará, com destino à Fortaleza para prestar o vestibular da Universidade Federal do Ceará (UFC). Na época em que o resultado do concurso era divulgado pelas ondas do rádio, ela ouviu seu nome anunciado entre os aprovados para o curso de Agronomia. 

“Quando saiu meu nome, fiquei vibrando, pulando de alegria. Queria avisar para o meu avô, então saí correndo na avenida Tristão Gonçalves atrás de um orelhão para ligar para o posto telefônico de Ipu, um distrito da nossa cidade. Quem atendeu foi a dona Fátima, a responsável pelo posto, e passou o recado para o meu avô”, relembra. 

Hoje, aos 42 anos, a assessora técnica reforça a importância do equipamento para criar e manter redes de contato da Capital ao interior do Estado mesmo com a distância física. “Na época, a gente não usava celular, não tinha condições de ter um. Eu usava o orelhão para falar com minha família lá de Itapipoca”, afirma. 

Os orelhões também ligavam famílias que viviam mais longe, como a da professora Nilda Lacerda, 53 anos. Natural do Piauí, ela veio morar no Ceará aos 18 anos e fincou raízes no bairro Messejana, em Fortaleza. Para se comunicar com a mãe, Rosa, Nilda usava um aparelho público que ficava a 50 metros de sua casa. 

“Minha mãe morava no interior do Piauí e o telefone ficava a uns 100 metros da casa dela. Eu ligava de um orelhão para outro, usando as fichas. Alguém atendia, pegava o recado e ia lá chamar ela. Eu desligava, depois ligava de novo e minha mãe já estava lá esperando. Tinha vezes também que a gente marcava um dia e horário para ligar”, conta. 

Uma mulher está usando um telefone público. O aparelho está em seu ouvido e as mãos no teclado.
Legenda: Em 2024, a professora Nilda voltou à cidade natal e encontrou o orelhão que a mãe utilizava para fazer as ligações.
Foto: Arquivo Pessoal.

Fichas e cartões 

Inicialmente, os orelhões funcionavam por meio de fichas compradas em bancas de jornais, padarias ou mercearias. Elas davam direito a 3 minutos para ligações locais e cerca de 30 segundo para as chamadas interurbanas. 

Esse tempo era marcado pela queda das fichas no orelhão. Um sinal avisava que estava próximo do fim e mais fichas podiam ser inseridas para continuar a conversa. Foi daí que surgiu, por exemplo, a expressão “cair a ficha”. 

Para burlar esse mecanismo, as pessoas encontravam ‘gambiarras’. Nilda conta que costumava usar 10 fichas para fazer uma ligação interestadual. “Depois de muitos anos, eu aprendi uma técnica de segurar um número para a chamada durar mais tempo. Passei a comprar duas ou três fichar e continuava nessa ligação quase infinita”, relembra. 

O bairro da professora recebeu o segundo orelhão de Fortaleza em 1948. O primeiro foi inaugurado, no mesmo ano, no bairro Alto da Balança, por meio do prefeito a época Acrísio Moreira da Rocha. 

Fac-símile do Diário do Nordeste.
Legenda: Reportagem do Diário do Nordeste, publicada em 1991, anuncia a exclusão das fichas em detrimento dos cartões telefônicos e o início das ligações a cobrar.
Foto: Cedoc/SVM.

Em 1992, em meio a Eco-92, as fichas de orelhão foram substituídas por cartões telefônicos devido aos custos de manutenção, recolhimento dos objetos e vandalismo. O preço deles era determinado pela quantidade de créditos, cujo mínimo era 20. Cada crédito permitia dois minutos de conversa para um telefone fixo local.

Os primeiros orelhões do formato de cartão foram inaugurados em Fortaleza de forma experimental em locais como no North Shopping, na Avenida Bezerra de Menezes; no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, na Av. Deputado Oswaldo Studart e no Center Um, na Av. Santos Dumont.

Além da usabilidade, os cartões ganharam o status de colecionáveis devido aos temas variados, ilustrações diferentes e à facilidade de compra. Esse colecionismo ganhou até um termo: telecartofilia. 

Valor histórico

Símbolo nacional, os telefones de uso público representam o “processo de construção da comunicação à distância no Brasil”, conforme explica o professor e mestre em História, PA Damasceno. “Ele era uma forma de garantir uma comunicação rápida e acessível a quem não tinha condições”, afirma. 

Quando surgiram, os orelhões começaram a ser instalados em locais onde fossem mais úteis, ou seja, onde havia um aglomerado populacional. Primeiro, eles chegaram nas praças mais importantes e depois foram se popularizando. No interior, os telefones costumavam ficar nas praças ou em postos, e as pessoas faziam filas para uma ligação. 

Fac-símile do Diário do Nordeste.
Legenda: Fac-símile do Diário do Nordeste. Reportagem de 1998 mostrava a quantidade de orelhões em Fortaleza.
Foto: Cedoc/SVM.

A importância deles era tão grande que existia até solenidade de inauguração com fita decorativa e balões — o que aconteceu em Caririaçu, na região Sul do Estado, em 2012. 

Foi a função social dos orelhões que fez ele estar tão presente na memória coletiva do país, bem como seu design originalmente brasileiro.

A ideia de criar um protetor para telefones públicos que servissem como solução de acústica e privacidade partiu da artista plástica asiático-brasileira Chu Ming Silveira, quando ela chefiava o Departamento de Projetos da Companhia Telefônica Brasileira (CTB) em 1971. 

“Hoje, a gente vê o cartaz de O Agente Secreto com um orelhão amarelo. Isso é uma marca estética muito forte. Tinha cidades turísticas, por exemplo, que o orelhão tinha o formato de um caju, um símbolo local”, relembra. 

O ‘bem usual’ se torna um ‘bem de valor simbólico’. Mas, com a existência decaindo progressivamente, vai perdendo espaço nas novas gerações. Hoje, ele explica que a juventude, principalmente aqueles que nasceram após os anos 2000, não possuem lembranças ou até mesmo uma memória visual dos orelhões.

Desde 2020, os equipamentos já vinham reduzindo sua presença nas zonas urbanas e rurais do Brasil afora. Dados da Anatel mostra que, em 2020, eram 9.377 telefones públicos ativos ou em manutenção no Ceará — número que já ultrapassou a marca de 50 mil nos anos 2000. 

A queda drástica da quantidade de aparelhos aconteceu no ano de 2024. Na passagem de novembro para dezembro daquele ano, houve uma redução de 5.417 para 1.727.

Esse foi o mês em que a Anatel aprovou o termo de adaptação da concessão da telefonia fixa da Oi para o regime de autorização. Com isso, começava a cair a obrigatoriedade de conservar os orelhões mantidos pela empresa no país. 

Para Damasceno, o cenário atual de declínio não pode desvalorizar a importância que os aparelhos tiveram no passado. “O símbolo do orelhão é a cara do Brasil dos anos 70, 80 e 90. Ele nunca vai perder isso. Quem viveu isso, não vai esquecer”, afirma. 

Fotos de arquivo de 1982 mostram orelhões da Teleceará em Fortaleza. Imagens registram pedestres e uma criança usando os aparelhos em calçadas de mosaico português.
Legenda: Na primeira imagem, o orelhão adaptado para pessoas com deficiência. Na segunda, os orelhões duplos instalados na Praça do Ferreira, local de Fortaleza que possuía vários equipamentos devido à aglomeração de pessoas.
Foto: Augusto César/Cedoc/SVM

A medida mais moderna adotada nas cidades brasileiras, que pode ser comparado à função dos orelhões, foi a criação dos Wi-Fi públicos nas praças. Assim como os telefones públicos, possibilitam a conexão de pessoas e dão um indicativo de “espaço de comunicação” aos locais. No entanto, explica o historiador, eles não possuem a intervenção estética ou física do orelhão. 

“Uma praça com o Wi-Fi liberado exerce hoje a mesma função dos telefones públicos, mesmo sem a estética e sem o espaço analógico da conexão física. Ele não consegue exercer esse valor simbólico porque, apesar de ser a comunicação, o wi-fi não é uma intervenção urbana notória”, afirma. 

Em um momento de resgate de símbolos históricos, como o crescimento dos vinis e das câmeras analógicas, é possível o orelhão também passe por essa reciclagem, afirma Damasceno. 

“Vemos o pessoal reutilizando a carcaça em formato de casca de ovo para fazer balanços, para fazer obras de arte. É um ressignificado estético de algo que tinha um exercício funcional. Na história, isso é muito comum porque demonstra a própria evolução e transformação da sociedade”
PA Damasceno
professor e mestre em História

Por exemplo, ele pode ser usado em como artigos de decoração em bares ou restaurantes, ganhando um significado de memória. “Só que o valor usual dele não pode mais ser retratado porque hoje é outro mundo, a comunicação se transformou radicalmente”, contrapõe. “Não dá para pensar que o Poder Público vai investir numa requalificação desses orelhões. O mundo mudou, mas é importante guardar essa memória”, completa.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Fotos de arquivo de 1982 mostram orelhões da Teleceará em Fortaleza. Imagens registram pedestres e uma criança usando os aparelhos em calçadas de mosaico português.
Ceará

Fichas, coleção de cartões e filas: como o orelhão marcou gerações no Ceará

Telefones públicos deixaram de ser obrigatórios em boa parte do país e começam a ser extintos.

Clarice Nascimento
Há 59 minutos
Fotos de parte da calçada da Beira-Mar de Fortaleza onde idosa foi atropelada por ciclista, em 25 de janeiro de 2026.
Ceará

Idosa de férias em Fortaleza é atropelada por ciclista no calçadão da Beira-Mar

Acidente ocorreu em parte da calçada destinada a pedestres.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Largada da corrida de Iguatu.
Ceará

Iguatu celebra 173 anos de emancipação política com semana de atividades para a população

A programação contou com prestação de serviços, entregas de equipamentos e eventos culturais, esportivos e religiosos.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Orelhão de telefone público antigo, com cobertura azul e grafites, instalado em uma praça arborizada. Ao redor há árvores, chão de terra com folhas secas e, ao fundo, equipamentos de ginástica e prédios urbanos.
Ceará

Com 492 unidades no Ceará, orelhões serão extintos a partir de 2026

Telefones públicos estão espalhados pelo interior cearense, onde permanecerão ativos até 2028.

Clarice Nascimento
25 de Janeiro de 2026
Imagem mostra a comemoração da estudante Maria Letícia Duarte por passar em Medicina. Ela aparece com a sigla MED, escrita de rosa na testa e as siglas das universidades USP e Unicamp nos antebraços.
Ceará

De Fortaleza para o topo: cearense é aprovada em Medicina na USP e Unicamp

Ex-estudante do Colégio Militar fez um ano de cursinho para aperfeiçoar matérias que tinha dificuldade e passou na segunda tentativa.

Paloma Vargas
24 de Janeiro de 2026
Mulher em trabalho de parto dá à luz na calçada após encontrar hospital fechado, em Fortaleza
Ceará

Mulher em trabalho de parto dá à luz na calçada após encontrar hospital fechado, em Fortaleza

Posteriormente, ela foi atendida e encaminhada a uma maternidade municipal.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Foto de novo Centro de Saúde em Horizonte.
Ceará

Horizonte ganha centro de saúde com investimento de R$ 15 milhões

A inauguração do local ocorreu na última sexta-feira (23).

Redação
24 de Janeiro de 2026
Incêndio de grandes proporções à noite, com chamas intensas e fumaça preta densa subindo atrás de árvores e postes, iluminando o céu de vermelho; rua em primeiro plano com carros estacionados e fiação elétrica visível.
Ceará

Galpão de fábrica de colchões fica destruído após incêndio em Maracanaú (CE)

A ocorrência aconteceu na madrugada deste sábado (24).

Redação
24 de Janeiro de 2026
Ceará

Por que o cálculo do reajuste do piso dos professores mudou; entenda novos critérios

A nova regra para se tornar definitiva precisa ainda ser aprovada pelo Congresso Nacional.

Thatiany Nascimento
24 de Janeiro de 2026
Foto de mão de pessoa utilizando aplicativo do Sisu em celular.
Ceará

Lista de espera do Sisu 2026: veja tudo o que você precisa saber

O período para manifestar interesse na etapa é de 29 de janeiro até 2 de fevereiro.

Milenna Murta*
24 de Janeiro de 2026
Mulher de cabelos cacheados e óculos sorri com braços abertos vestindo um jaleco branco. Ao fundo, sala de estar com sofá, plantas e estante de livros.
Ceará

Cearense de 47 anos é aprovada em Medicina na Uece: ‘vitória que não é só minha’

Mãe de dois filhos, professora e mestre em Matemática, Ivy Girão conquistou uma vaga no curso do campus localizado no Sertão dos Crateús.

Clarice Nascimento
23 de Janeiro de 2026
Pessoa caminha descalça pela rua sob chuva forte, segurando um guarda-chuva preto e usando mochila. Ao fundo, há carros, uma motocicleta e fachadas de comércios, com a pista molhada e a chuva caindo intensamente.
Ceará

Funceme 'erra'? Saiba como funciona a previsão de chuvas no Ceará

Críticas e reclamações sobre os dados da Fundação geram debates sobre a confiabilidade das informações.

Nicolas Paulino
23 de Janeiro de 2026
Professor escrevendo no quadro negro.
Ceará

Elmano segue MEC e anuncia reajuste de 5,4% no piso dos professores

Medida Provisória (MP) de reajuste foi assinada pelo presidente Lula.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Professora da rede pública de Fortaleza auxilia aluna em sala de aula. Ambas olham para um caderno sobre a banca. Ao redor, outros estudantes uniformizados aparecem em desfoque.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza assina acordo para pagamento dos precatórios dos professores

Processo é resultado de ação judicial ajuizada pela gestão municipal contra a União para correção dos repasses do extinto Fundef.

Clarice Nascimento
23 de Janeiro de 2026
Página da internet com fundo azul dizendo
Ceará

Quando sai o resultado do Sisu 2026? Confira próximos passos

No Ceará, o sistema é a principal porta de entrada para a UFC, IFCE, UFCA e Unilab.

Milenna Murta*
23 de Janeiro de 2026
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta sexta-feira (23)

Ao todo, mais de mil vagas são ofertadas em 24 cursos, nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
23 de Janeiro de 2026
Fachada da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com letreiro em destaque sobre parede branca. Ao fundo, pessoas circulam em área coberta por estrutura metálica e colunas brancas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta sexta-feira (23)

Estudantes têm até hoje para se inscrever ou modificar opções de curso.

Theyse Viana
23 de Janeiro de 2026
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta sexta-feira (23)

Instituto tem campi em Fortaleza e em várias regiões do Ceará.

Theyse Viana e Paulo Roberto Maciel*
23 de Janeiro de 2026
Prédio da Universidade Federal do Ceará com arquitetura clássica, jardim bem cuidado e uma bandeira do UFC ao lado, cenário ensolarado. Ideal para estudantes e pesquisa acadêmica.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta sexta-feira (23)

Medicina em Fortaleza se manteve com a maior nota para ingresso em todos os dias do Sisu.

Paulo Roberto Maciel*
23 de Janeiro de 2026
Pessoa utilizando um smartphone com o logo do SISU e um notebook com a página do sistema SISU aberta.
Ceará

Inscrições para o Sisu 2026 terminam nesta sexta (23); veja como fazer

É possível se inscrever em até duas opções de curso.

Redação
23 de Janeiro de 2026