Baú da política: o dia em que um orelhão foi 'inaugurado' no Ceará com fita decorativa e balões

Inauguração de novos equipamentos, estradas e outras obras feitas pelo Poder Público não é novidade. A cada mês, gestões municipais, estaduais e federal realizam eventos para celebrar a entrega de espaços construídos pelo Governo.

Vez por outra, no entanto, estes eventos causam episódios inusitados. Há dez anos, o município de Caririaçu, localizado a cerca de 465 quilômetros de Fortaleza, foi palco da inauguração de um orelhão.

A 'solenidade' ocorreu em 2012, que também foi ano de eleição municipal em todo o País. O Diário do Nordeste conta como foi essa inauguração, que, na época, teve grande repercussão nas redes sociais.

'Inauguração' de um orelhão

Em princípio, não existia previsão de inaugurar o telefone público na zona rural de Caririaçu. A solenidade serviria para marcar a inauguração de uma estrada, duas passagens molhadas e um sangradouro de açude, informou o então prefeito, Edmilson Leite.

Em 2012, Leite estava encerrando o segundo mandato seguido à frente da Prefeitura de Caririaçu. Ele, inclusive, voltou a disputar o comando do Executivo municipal em 2016 e, em 2020, foi reeleito.

Apesar do foco da 'solenidade' serem outras estruturas realizadas pela Prefeitura, ganhou repercussão a foto em que Edmilson Leite aparece ao lado de aliados desamarrando a fita amarrada em um orelhão, que também estava decorado com balões nas cores vermelha e amarela.

Em matéria publicada no Diário do Nordeste, em 2012, foi destacada essa repercussão, principalmente no Facebook.

"Além de ultrapassado, para as pessoas, o orelhão não é um investimento da prefeitura. Os 'facebookianos' destacam a falta de infraestrutura onde o telefone público foi instalado, sem ter sequer uma plataforma de cimento para colocar o orelhão na comunidade beneficiada com o intento", destaca o texto.

'Não era para ser motivo de piada'

Logo após a 'inauguração' do orelhão em Caririaçu reverberar no Ceará e em todo país, o prefeito Edmilson Leite se manifestou sobre o assunto.

Na época, ele atribuiu toda a repercussão, inclusive com as críticas, ao fato de ser "ano político, ano eleitoreiro". Segundo Leite, "por isso ficaram fazendo esse tipo de brincadeira, tirando onda" e alegou que toda a mobilização havia sido feita pela oposição à gestão.

Em entrevista, em 2012, o prefeito afirmou que foram os moradores da região que decoraram o telefone público e o evento não tinha como foco este equipamento.

Ele ressaltou ainda o atendimento de 156 famílias pelas passagens molhadas e pelo sangradouro do açude. "Não era para ser motivo de piada", ressaltou.