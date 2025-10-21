Faixa Azul para motociclistas começa a ser implantada em Fortaleza; veja local

A Prefeitura de Fortaleza iniciou, na segunda-feira (20), a implantação da primeira Faixa Azul para motocicletas na cidade. A iniciativa experimental também chamada de “motofaixa” é uma segmentação na pista ser utilizada preferencialmente por motociclistas. A primeira demarcação está sendo implantada no trecho da Av. Humberto Monte, entre as ruas José de Pontes e Rio Grande do Sul.

Segundo a gestão municipal, a autorização para o projeto foi concedida pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), em uma portaria publicada no início deste mês. A adoção da motofaixa, diz a gestão, busca disciplinar o fluxo de veículos, reduzir conflitos no trânsito e tornar os deslocamentos mais eficientes.

No trânsito, a Faixa Azul é preferencial para motociclistas, mas não é obrigatória. Na demarcação é considerada uma largura mínima de 1,10 metro e com 1,6 km de extensão, está situada entre as faixas gerais de tráfego na via cuja velocidade máxima é de 50 km/h.

Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a medida busca contemplar soluções inovadoras para todos os modais de transporte. A motofaixa, aponta o superintendente da AMC, Sérgio Costa, é um mecanismo para organizar o espaço compartilhado entre motos e automóveis, na tentativa de reduzir os riscos de conflitos.

Legenda: Na Av. Humberto Monte a faixa está sendo implementada entre as ruas José de Pontes e Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação AMC

Avenidas que terão motofaixa

De acordo com a Prefeitura, a escolha da Av. Humberto Monte nesta fase inicial considerou critérios como:

Ocorrência e severidade de sinistros;

Existência prévia de infraestrutura cicloviária; e

Condições geométricas adequadas que permitissem manter a seção viária, sem necessidade de alterar o número de faixas ou as permissões de estacionamento existentes.

Também irão receber as faixas, embora ainda sem data marcada, as seguintes vias de Fortaleza, conforme publicado no Diário Oficial da União:

Avenida Alberto Craveiro: extensão de cerca de 2,7 km por sentido; Avenida Santos Dumont: no trecho entre a avenida Engenheiro Santana Júnior e a rua Professor Otávio Lobo, extensão de cerca de 1 km, sentido único; Avenida Presidente Costa e Silva: trecho entre a avenida Juscelino Kubitscheck e a avenida Godofredo Maciel, extensão de cerca de 4 km por sentido.

Durante o período de teste, a AMC deve acompanhar os efeitos da intervenção e analisar os resultados para aprimorar o uso da sinalização.