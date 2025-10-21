Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Faixa Azul para motociclistas começa a ser implantada em Fortaleza; veja local

A chamada motofaixa busca organizar o espaço compartilhado entre motos e automóveis.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:53)
Ceará
Legenda: No trânsito, a Faixa Azul é preferencial para motociclistas, mas não é obrigatória.
Foto: Thiago Gadelha

A Prefeitura de Fortaleza iniciou, na segunda-feira (20), a implantação da primeira Faixa Azul para motocicletas na cidade. A iniciativa experimental também chamada de “motofaixa” é uma segmentação na pista ser utilizada preferencialmente por motociclistas. A primeira demarcação está sendo implantada no trecho da Av. Humberto Monte, entre as ruas José de Pontes e Rio Grande do Sul. 

Segundo a gestão municipal, a autorização para o projeto foi concedida pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), em uma portaria publicada no início deste mês. A adoção da motofaixa, diz a gestão, busca disciplinar o fluxo de veículos, reduzir conflitos no trânsito e tornar os deslocamentos mais eficientes.

Veja também

teaser image
Ceará

Como o aumento de motos redesenha o trânsito de Fortaleza?

teaser image
Ceará

O que é a 'faixa azul' para motos e como ela é avaliada por especialistas em segurança viária

No trânsito, a Faixa Azul é preferencial para motociclistas, mas não é obrigatória. Na demarcação é considerada uma largura mínima de 1,10 metro e com 1,6 km de extensão, está situada entre as faixas gerais de tráfego na via cuja velocidade máxima é de 50 km/h. 

Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a medida busca contemplar soluções inovadoras para todos os modais de transporte. A motofaixa, aponta o superintendente da AMC, Sérgio Costa, é um mecanismo para organizar o espaço compartilhado entre motos e automóveis, na tentativa de reduzir os riscos de conflitos. 

Legenda: Na Av. Humberto Monte a faixa está sendo implementada entre as ruas José de Pontes e Rio Grande do Sul.
Foto: Divulgação AMC

Avenidas que terão motofaixa

De acordo com a Prefeitura, a escolha da Av. Humberto Monte nesta fase inicial considerou critérios como: 

  • Ocorrência e severidade de sinistros; 
  • Existência prévia de infraestrutura cicloviária; e 
  • Condições geométricas adequadas que permitissem manter a seção viária, sem necessidade de alterar o número de faixas ou as permissões de estacionamento existentes.

Também irão receber as faixas, embora ainda sem data marcada, as seguintes vias de Fortaleza, conforme publicado no Diário Oficial da União:

  1. Avenida Alberto Craveiro: extensão de cerca de 2,7 km por sentido;
  2. Avenida Santos Dumont: no trecho entre a avenida Engenheiro Santana Júnior e a rua Professor Otávio Lobo, extensão de cerca de 1 km, sentido único;
  3. Avenida Presidente Costa e Silva: trecho entre a avenida Juscelino Kubitscheck e a avenida Godofredo Maciel, extensão de cerca de 4 km por sentido.

Durante o período de teste, a AMC deve  acompanhar os efeitos da intervenção e analisar os resultados para aprimorar o uso da sinalização. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino
Ceará

Morre cearense de 106 anos que teve o 'casamento mais duradouro do mundo'

Manoel Angelim Dino, de Boa Viagem, estava casado há 84 anos com Maria de Sousa Dino

Renato Bezerra
Há 43 minutos
Em uma rua de terra alagada pela chuva forte em Iguatu, no interior do Ceará, três mulheres caminham com os pés na água barrenta; uma delas segura um guarda-chuva rosa. À direita, uma mulher observa da calçada enquanto a enxurrada desce pela via. Ao fundo, há fios de energia e algumas árvores.
Ceará

Ceará recebe aviso de chuvas intensas para 43 cidades; veja onde

Precipitações podem ocorrer até a manhã da próxima quarta-feira (22).

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Ceará

Faixa Azul para motociclistas começa a ser implantada em Fortaleza; veja local

A chamada motofaixa busca organizar o espaço compartilhado entre motos e automóveis.

Redação
Há 1 hora
Estacionamento alagado devido à forte chuva, com carros parcialmente submersos em uma rua molhada e reflexos na água.
Ceará

Frente fria provoca instabilidade no tempo do Ceará

Região Sul do Estado registrou chuvas nesta terça-feira (21)

Geovana Almeida*
Há 2 horas
Parte do teto do Frotinha de Messejana desaba; veja vídeo
Ceará

Parte do teto do Frotinha de Messejana desaba; veja vídeo

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, ninguém ficou ferido

Redação
21 de Outubro de 2025
Um homem segura o bico de uma bomba de combustível vermelha e abastece um carro branco em um posto de gasolina. Outro homem, de camiseta amarela e bermuda azul, aparece ao fundo.
Ceará

Dar 'prego por falta de gasolina' na rua gera multa; veja valor

Parada repentina do veículo pode surpreender outros condutores, aumentando risco de colisões.

Nicolas Paulino
21 de Outubro de 2025
Vista aérea de área urbana em Fortaleza, mostrando terrenos vazios e edificações residenciais e comerciais, com prédios altos ao fundo.
Ceará

De uso de imóveis vazios a doação de terras, como Fortaleza quer resolver falta de moradias

Sinduscon reforçou a necessidade de apresentar ferramentas para lidar com vazios urbanos, respeitando o direito de propriedade

Theyse Viana
21 de Outubro de 2025
Ceará

Plano Diretor propõe áreas de patrimônio ‘superprotegidas’ em 8 bairros de Fortaleza; veja locais

Thatiany Nascimento
20 de Outubro de 2025
O serviço está disponível para todos os clientes com ligação ativa de água e medidor instalado.
Ceará

Saiba como usar o aplicativo de autoleitura do hidrômetro da Cagece

Aplicativo pode ser usado em sistemas Android e iOS

Redação
20 de Outubro de 2025
Universidade de Fortaleza realiza evento 12ª edição do Mundo Unifor
Ceará

Mundo Unifor discute inovação e ciência; veja programação

Na 12ª edição, evento é aberto ao público e gratuito, com palestras, oficinas e feiras.

Redação
20 de Outubro de 2025
Imagem de um local com túmulos de sepulturas com cruzes e placas, rodeado por árvores e uma escadaria de pedra ao lado, em um ambiente tranquilo e memorial.
Ceará

Ceará tem cemitério de freiras centenário em cidade do sertão; veja imagens

A comunidade busca regularizar o espaço para que as religiosas enterradas em Fortaleza possam ter seus restos mortais transferidos para a serra.

Ana Alice Freire*
20 de Outubro de 2025
Vista aérea de área de Fortaleza, com casas, prédios e o shopping Rio Mar Papicu ao fundo
Ceará

O que é o Plano Diretor e por que ele molda o crescimento de Fortaleza

Gabriela Custódio
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra rua de Fortaleza, no Ceará. Na pista trafegam um carro branco e, ao lado dele, uma motocicleta. Acima da imagem aparecem dois semáforos e placas de trânsito.
Ceará

Motoristas do CE podem ter multas perdoadas; veja quem tem direito

Penalidades como não uso de viseira em motocicleta serão convertidas em advertências educativas.

Redação
20 de Outubro de 2025
Cadela foi encontrada e acolhida neste sábado (18).
Ceará

Cadela Bia, agredida com pedaço de madeira no Cariri, se recupera em clínica

Homem responsável pelo crime foi preso por maus-tratos a animais.

Redação
19 de Outubro de 2025
Uma mulher caminha sob a chuva com um guarda-chuva estampado, enquanto o termômetro de rua marca 24 °C. Ao fundo, carros e pedestres se movimentam entre o trânsito intenso do centro de Fortaleza. A cena retrata um dia nublado e de temperatura amena na capital cearense.
Ceará

La Niña vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre efeitos no Ceará

Resfriamento das águas do oceano precisa influenciar na atmosfera para gerar bom regime de chuvas.

Nicolas Paulino
19 de Outubro de 2025
Açude Banabuiu com parte do reservatório com água
Ceará

Ceará decreta escassez em três regiões com baixo volume de água em reservatórios

Sertões de Crateús, Médio Jaguaribe e Banabuiú têm reservatórios abaixo de 33%

Igor Cavalcante
18 de Outubro de 2025
Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza
Ceará

Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza

Mulher queria retirar remédios com receita vencida

Redação
18 de Outubro de 2025
‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 
Ceará

‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 

Há 36 anos no Vaticano, Silvonei José destaca comunicação da Igreja Católica como forma de evangelização.

Nicolas Paulino
18 de Outubro de 2025
Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó
Ceará

Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó

Foco está localizado em área com maior risco de alastramento, segundo Corpo de Bombeiros

Redação
17 de Outubro de 2025
Rua de Fortaleza com falta de esgotamento sanitário e rachaduras na pavimentação.
Ceará

Cagece é multada em mais de R$ 600 mil por múltiplas infrações em Fortaleza

As infrações e as respectivas multas constam no DOM. Companhia alega falta de competência legal da autarquia municipal

Luana Severo
17 de Outubro de 2025