Ex-Maristas relembram vivências no Ginásio Escolar que dará lugar a edifício

Alunos e professores rememoram eventos esportivos e celebrações na extinta escola.

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
(Atualizado às 15:12)
Ceará
Foto de formatura da Turma de 1996 do Colégio Cearense ou Marista, com dezenas de estudantes e professores posando em escadaria com uniformes brancos e azuis.
Legenda: Na foto, a turma de Renia Reis que finalizou os estudos em 1996. A missa de conclusão foi realizada no complexo esportivo do Colégio.
Foto: Arquivo Pessoal/Renia Reis

O antigo Colégio Marista foi ao longo de anos uma referência escolar no Centro de Fortaleza. A instituição fez parte da infância e adolescência de centenas de pessoas que ainda hoje, mesmo adultas, guardam memórias e saudades do lugar, inclusive com recordações como fotografias do local. 

Nas últimas semanas, com a informação de que o Ginásio Esportivo da extinta escola agora dará lugar a um prédio residencial, alguns dos alunos e professores que frequentaram o lugar rememoram vivências no Colégio Cearense do Sagrado Coração, conhecido Colégio Marista.

O projeto do prédio residencial tem à frente a construtora MRV, que batizou o empreendimento de Parque Marista.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o professor de Educação Física José Roberto Chaves Sales, conhecido pelos ex-Maristas como Ket, afirma que foi no Marista onde encontrou o gosto pela atividade física, que se tornou sua profissão. 

“Fui atleta da seleção de campo e sempre gostei muito de esporte, me identifiquei muito com a prática esportiva e o ginásio traz grandes memórias”, relembra. Segundo Ket, na época da construção, o ginásio do Colégio Marista era o segundo maior de Fortaleza, perdendo apenas para o Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres. 

O Colégio Marista encerrou suas atividades em dezembro de 2007 e cedeu espaço à Faculdade Católica do Ceará. Em 2014, a edificação foi adquirida pelo Grupo Estácio. Desde 2017, o prédio principal e a capela são tombados em nível estadual, por decisão do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio. 

Ket trabalhou na instituição do início dos anos 90 até 2000 e também lecionou na Faculdade Católica do Ceará. Antes, foi aluno de 1975 a 1986. “Foram quase 30 anos da minha vida dentro da instituição, então você acaba absorvendo um vínculo afetivo fortíssimo de muito respeito e de gratidão [...] Sou muito grato ao que vivi, o que aprendi nesse período, tanto como aluno quanto professor”, afirma. 

A advogada Renia Reis, que cursou o Ensino Médio no Colégio Cearense dos anos 1994 a 1996, recorda que o local foi escolhido para a missa de enceramento do 3º ano. “Fiquei muito triste quando vi a notícia, comentei com os meus colegas no grupo que temos. Tá todo mundo assim muito triste e chocado”, diz. 

Foto aérea (anos 90/2000) do moderno Colégio Marista, com fachadas vermelhas/brancas e janelas circulares amarelas. Está em área urbana densa. No fundo, há um campo gramado cercado por árvores e um ginásio de teto arqueado, indicando grande complexo educacional.
Legenda: Complexo esportivo contava com quadras de futsal, vôlei, basquete e uma piscina
Foto: Arquivo Pessoal/Renia Reis

A servidora pública Andréa Porto, de 48 anos, também foi uma das alunas do Colégio Cearense dos anos de 1989 a 1994. Ela afirma que o ginásio tinha uma boa estrutura, com quadra poliesportiva, espaço para jogos de futebol de salão, vôlei, handebol, basquete e outros esportes, bem como uma piscina. “Também tinha um campo grande de futebol que os colegas treinavam”, afirma. 

Além disso, o ginásio servia de espaço para as apresentações artísticas, como os jogos olímpicos do colégio, chamados de “Jogos Champagnat”, que recebiam até alunos de outras escolas.

O ginásio era a melhor quadra da época. Teve vários eventos esportivos lá de outros equipamentos e ambientes. Até a seleção brasileira jogava lá  
Renia Reis
advogada e ex-aluna

Segundo o professor de Educação Física, a instituição chegou a receber a Seleção Brasileira de Basquete e de Vôlei. “O ginásio tinha uma condição muito favorável, consegui acolher um público de até 3 mil pessoas”, diz. 

Foto de time de futsal dos anos 90, 12 pessoas (jovens e adultos) em uniformes brancos e azuis posando com troféu e bola. O fundo mostra um gol e um letreiro de CANTINA com logo Pepsi.
Legenda: Ginásio era palco de competições de futebol, futsal, vôlei e basquete, além do espaço para futebol de campo e natação
Foto: Arquivo Pessoal/Alexsander Viana

Nas redes sociais, ex-alunos comentam que as atividades no complexo esportivo eram prestigiadas por toda a sociedade de Fortaleza. “Mais uma memória sendo apagada na nossa cidade”, escreveu uma seguidora. “Um lugar cheio de histórias, risos, brincadeiras e muito amor! Ficam as lembranças”, afirma outra. 

Especulação imobiliária no Centro

Segundo levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), esse será o primeiro lançamento no coração do Centro de Fortaleza desde 2008. O empreendimento mais recente é o Edifício Cidade, na Rua Guilherme Rocha, que completou 17 anos e era o mais alto de Fortaleza na época de seu lançamento.

O Diário do Nordeste questionou a construtora sobre a demolição do ginásio, bem como solicitou uma previsão de investimento, do valor do empreendimento e do início das obras. No entanto, não houve respostas até a publicação desta matéria. 

Vista lateral do ginásio do Colégio Marista, uma grande estrutura azul e verde com detalhes amarelos.
Legenda: Complexo esportivo dará lugar a um novo empreendimento residencial batizado de Parque Marista
Foto: Kid Jr

Local de memórias marcantes, ex-alunos entendem que a transformação é um reflexo da especulação imobiliária. “Ao longo das últimas décadas, Fortaleza se tornou uma cidade muito vertical e isso atingiu todos os bairros, até o Centro. Infelizmente, essa construção vai ser feita em um espaço que traz grandes memórias para quem conviveu ali”, destaca Ket. 

“A gente se entristece de ver que o ginásio vai deixar de existir para dar espaço a outra estrutura. É lamentável não só pela nossa parte afetiva, mas, principalmente, porque é o fim de uma estrutura boa, que proporcionava a prática saudável e agregava a juventude”, afirma Andréa.

Ao Diário do Nordeste, Mário Monteiro, economista e especialista em mercado imobiliário, destaca que o empreendimento pode contribuir para a revitalização da região. Contudo, apenas um projeto não é suficiente para reverter a tendência de esvaziamento do Centro, sendo necessária também a participação do poder público.

“É uma aposta na reocupação de uma área urbana que estava meio degradada ou até esquecida. Pode ter um impacto, mas não sei se é um impacto suficiente para reverter o esvaziamento. Pode acontecer de aquecer a economia da região, mas é algo que o tempo dirá”, pondera. 

História do Colégio Marista

Fachada principal do Colégio Marista de Fortaleza. O prédio, em estilo colonial/eclético, é pintado de verde-água e branco, com arcos e uma imagem religiosa no topo. O pátio de paralelepípedos tem vagas de estacionamento. Duas árvores em primeiro plano emolduram o edifício sob um céu azul.
Legenda: Colégio Marista formou gerações da elite intelectual, política e cultural do Ceará.
Foto: Fabiane de Paula

Os Irmãos Maristas chegaram ao Brasil no fim do século XIX. A obra educativa da congregação iniciou em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, e se espalhou pelo país. Em 1913, o bispo cearense Dom Manuel da Silva Gomes estrutura o Colégio Cearense Sagrado Coração, com fundação pelos padres diocesanos.

Por volta de 1917, o comando da instituição é repassado aos Maristas na sede definitiva localizada na Avenida Duque de Caxias, 101, no Centro. Em meio a influência francesa crescente em Fortaleza no período, o colégio foi ganhando destaque e sendo cada vez mais procurado pela elite da época para a educação dos filhos. 

Os maristas eram inspirados por São Marcelino Champagnat, padre francês que se tornou santo da Igreja Católica em 1999. Os princípios do religioso buscavam a formação de bons e virtuosos cristãos.

Inicialmente, o colégio só tinha alunos homens e passou a receber as primeiras estudantes mulheres só em 1975. Apesar de ser uma escola de elite, o carisma Marista pregava a preocupação com os mais pobres com um sistema de bolsas para alunos da classe baixa e cursos noturnos gratuitos.  

A Capela do Sagrado Coração de Jesus, que integra o conjunto de bens arquitetônicos do Colégio Cearense do Sagrado Coração, data de 1926 e é tombada pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Governo do Estado do Ceará. Ela pertence ao Centro Universitário Estácio do Ceará. Desde 2022, o espaço religioso está disponível para aluguel e pode receber celebrações como casamentos, missas e batizados. 

O projeto de tombamento do antigo Colégio Cearense do Sagrado Coração foi elaborado pela Coordenadoria de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) em 2015, mas não contempla a parte da quadra do prédio.

