Colégio Marista vai abrir mais duas unidades no Ceará

O Colégio Marista vai construir duas novas unidades no Ceará, apurou esta Coluna com fontes do setor empresarial. Uma das escolas ficará em Fortaleza e a outra no interior.

Acionada, a instituição informou apenas que não comentará detalhes relacionados a projetos futuros.

Veja também

O Marista foi um dos colégios mais tradicionais de Fortaleza no século passado, tendo origem no icônico Colégio Cearense Sagrado Coração, em 1913, popularmente conhecido como Cearense, que formou gerações de intelectuais e autoridades no Estado. Mais tarde, já como Marista, encerrou as atividades em 2007.

Hoje, a rede atua em Fortaleza por meio da Escola Marista Sagrado Coração, que atende gratuitamente crianças na região da Maraponga. E também está presente nas cidades de Aracati e Iguatu, com duas escolas sociais gratuitas.

O grupo possui colégios particulares em outros estados do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil