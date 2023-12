Colégio Farias Brito se expande e abre nova unidade no interior

O Farias Brito abrirá, em janeiro, um novo colégio na região do Cariri, no interior do Ceará, marcando mais uma etapa da expansão da tradicional empresa de educação.

Inicialmente, o FB Cariri - localizado na Avenida Dr. Fábio Pinheiro Esmeraldo, no Crato - terá turmas do berçário ao 5º ano do Ensino Fundamental, com o ano letivo começando em 23 de janeiro.

O projeto ainda integrará, em etapas futuras, séries mais avançadas, como Ensino Médio, Cursinho e Centro Universitário, atingindo 35 mil metros quadrados de área construída.

Sustentabilidade

A unidade reutilizará a água consumida por meio de uma estação de tratamento própria. Além disso, a energia será 100% renovável, com a utilização de mais de 600 placas fotovoltaicas.

“Um projeto pedagógico inovador, que considera as particularidades locais, aliado a tecnologias de ponta, ampliando assim as oportunidades educacionais para os estudantes caririenses e das demais localidades da região”, comenta Francisco Linhares, Diretor da Sede FB Cariri.

Fundada em 1935, a Organização possui três sedes em Fortaleza (Centro, Aldeota e Sul), além de Eusébio e Sobral.

