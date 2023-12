Os cearenses que vendiam confecção e hoje têm empresa de pagamento que vale mais de R$ 100 milhões

Um trio de irmãos cearenses está obtendo sucesso no acirradíssimo mercado de pagamentos, desafiando a hegemonia de empresas sediadas em São Paulo. A história dos jovens empresários começou no início dos anos 2000, em Fortaleza, quando criaram uma indústria de confecção e uma marca de roupas, a Cronic.

Empreendedores natos, Bruno, Eliseu e Guilherme Becco não vêm de famílias de empresários e tiveram de se jogar no mundo dos negócios do zero. As empresas de confecção - uma delas de private label - obtiveram sucesso até que eles decidiram vendê-las.

Veja também

O networking e o conhecimento obtidos concederam a confiança necessária para desbravar um novo e íngreme terreno: o setor de pagamentos, que fervilhava no Brasil no início da década passada.

"A gente se apaixonou pelo mercado de cartão de crédito. A gente montou uma securitizadora de crédito e, no primeiro momento, fez parcerias. Colocava a maquininha, a empresa de cartão ganhava a taxa e a gente ganhava com a antecipação, com capital próprio, para o estabelecimento. Esse foi o nosso primeiro contato com cartão de crédito", relembra Eliseu Becco, COO da empresa.

Tecnologia

Após essa incursão, eles perceberam que havia muitos gargalos de tecnologia nas operações. A falta de qualidade no mercado foi um dos fatores que os levou ao estalo de criar a Fix Pay, em 2018.

"Pra fazer sentido e realmente ter valor nesse mercado, nós decidimos que precisávamos criar tecnologia própria, o que permitiria que a gente se diferenciasse. A gente entendeu que no mercado de pagamento, tem que ter esses diferenciais para os clientes. Só preço não é suficiente. Preço é commodity", comenta o empresário.

Os irmãos, então, associaram-se a Armando Couto, o CTO do negócio, que pavimentou o amadurecimento tecnológico da companhia.

Crescimento e clientela

Com foco em soluções tecnológicas, a empresa cresceu e hoje vale mais de R$ 100 milhões, transacionando bilhões de reais.

A maior parte da clientela está no Ceará, mas a empresa atua em diversas praças do País. O foco são clientes empresariais que giram acima de R$ 30 mil mensais em cartão e atuam com parcelamento. Portanto, o portifólio, que conta com mais de 1.500 clientes, inclui lojas das mais diversas áreas do varejo.

"A gente quebra um paradigma de soberania do mercado de São Paulo", diz Bruno Becco.

Entre as funcionalidades, estão a venda antifraude embutida nas maquininhas e geração de links para Pix. A concepção das soluções passa pela escuta das dores dos clientes, destaca Eliseu.

A companhia tem ainda outro braço, a Credit2B, uma solução que libera crédito e aumenta o prazo de pagamento do pequeno e médio varejista.

A funcionalidade permite aos fornecedores vender com garantia dos recebíveis de cartão de crédito, enquanto os lojistas podem visualizar a agenda de recebíveis e garantir o pagamento aos fornecedores.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil