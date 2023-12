Empresa chinesa vai construir parque solar de R$ 650 milhões no interior; 700 empregos previstos

O Ceará continua recebendo investimentos em energias renováveis. A chinesa CGN vai construir, em Russas, no Vale do Jaguaribe, o Complexo Solar Fotovoltaico Lagoinha, que contará com um investimento de R$ 650 milhões.

O projeto ocupará uma área de 304 hectares e terá capacidade instalada de 165 megawatts. A expectativa é que o empreendimento gere, durante as obras, 700 empregos diretos e indiretos.

A cerimônia de lançamento e abertura das obras aconteceu nesta sexta-feira (15), na sede da CGN Brasil, em São Paulo. O prefeito da cidade, Sávio Gurgel, e o secretário executivo da Indústria da Secretaria de Desenvolvimento do Estado (SDE), Joaquim Rolim, estiveram na solenidade.

“Há décadas Russas não recebe um empreendimento tão grandioso como este, que vai gerar centenas de empregos, movimentando de forma significativa a economia local. Como prefeito de Russas, me sinto honrado em fazer parte deste momento histórico que vai colocar nosso município como um dos maiores produtores de energia solar do Ceará”, afirmou o prefeito.

