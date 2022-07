Capela tombada no Centro de Fortaleza está disponível para aluguel a eventos religiosos

A Capela do Sagrado Coração de Jesus, que integra o conjunto de bens arquitetônicos do Colégio Cearense do Sagrado Coração (conhecido como Colégio Marista), situados na Av. Duque de Caxias, no Centro de Fortaleza, agora, está disponível para aluguel e poderá receber celebrações como casamentos, missas e batizados.

O templo religioso, datado de 1926, é tombado pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Governo do Estado do Ceará e pertence ao Centro Universitário Estácio do Ceará.

O reitor da Estácio Ceará, Josué Viana, diz que a capela estará aberta a quem desejar visitá-la e realizar eventos religiosos. Segundo ele, a ideia é proporcionar à comunidade “uma experiência religiosa aliada à memória histórica e cultural”.



Estrutura tombada

A Capela, segundo a instituição, teve o prédio recuperado pelo Centro Universitário Estácio do Ceará. O templo é a segunda construção do complexo educacional, que foi tombado em janeiro de 2015 pela Prefeitura, e em fevereiro de 2017 pelo Governo do Estado.

O Colégio Cearense encerrou as atividades em 2007. À época, deu lugar à Faculdade Católica do Ceará. Em 2014, a edificação foi adquirida pelo Grupo Estácio. Conforme a instituição, a fachada da Capela segue o estilo arquitetônico da primeira edificação, o eclético.

Até 1935, diz o Centro Universitário, o colégio e a capela foram os únicos no espaço cujas fachadas se confundem.

Na época do tombamento, a Prefeitura de Fortaleza informou que o “Colégio Marista” foi uma das primeiras instituições de educação da Capital. No final do século XIX, aproximadamente em 1897, os Irmãos Maristas, religiosos católicos, chegaram ao Brasil e iniciaram a obra educativa.

Serviço

Os interessados no aluguel do espaço, podem realizar o agendamento pelo telefone (85) 98761-6267.

