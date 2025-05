Energia furtada no CE em 2024 abasteceria por um ano Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte

A Enel Ceará divulgou, nesta terça-feira (20), o balanço de furtos de energia durante o ano de 2024. Segundo os dados da distribuidora, o furto da eletricidade no período abasteceria Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte por um ano.

No total, o índice dos popularmente conhecidos como ‘gatos’ atingiu 1,42 TWh (Terawatt-hora). Além de ser crime, a ação representa um grave risco à segurança da população, alerta a Enel.

Entre janeiro e abril deste ano, mais de 11 mil casos foram identificados em todo o Ceará. No período, foram realizadas 46.550 fiscalizações técnicas e, com o apoio da Secretaria da Segurança Pública do Estado, 80 operações especiais, que resultaram em 27 prisões em flagrante.

Já em 2024, as ações de fiscalização identificaram 38.307 casos de fraude na rede elétrica, após mais de 156 mil inspeções técnicas e 135 operações conjuntas, que prenderam em flagrante de 37 pessoas.

Veja também Segurança Empresa cearense cancela passagens e 'some' às vésperas de viagens, denunciam clientes Ceará Governo do Ceará amplia vacinação contra gripe para maiores de 6 meses a partir desta terça (20) Ceará Açude Orós terá 'véu de noiva' fechado e fornecimento de água suspenso; saiba o motivo e o prazo Ceará Motorista que 'voou' com carro em duna de Canoa Quebrada é multado e tem CNH suspensa; entenda

PENALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Com pena prevista de um a oito anos de reclusão, o furto de energia, segundo a Enel, afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela companhia e causa acidentes não somente com aqueles que manipulam a rede elétrica indevidamente.

Além das inspeções rotineiras, a distribuidora também realiza operações especiais em todo o estado, com apoio dos órgãos de segurança, com foco em comércios, restaurantes, condomínios, entre outros.

INTERFERÊNCIA

O sistema elétrico é projetado para suportar uma demanda previamente estimada, explica a distribuidora. Com o furto de energia, o consumo irregular não é dimensionado, provocando superaquecimento de equipamentos, sobrecargas e curtos-circuitos, comprometendo a prestação do serviço.

Outro impacto direto é o aumento no custo da energia elétrica para os consumidores regulares, sendo que, um percentual da energia furtada (Perdas não Técnicas) é reconhecida na tarifa durante o processo de revisão tarifária realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“É importante pontuar que parte dessa energia furtada vai para a tarifa e acaba sendo paga pelos outros consumidores, o que pode impactar a conta daqueles que não cometem o crime”, explica Eduardo Gomes, responsável de Leitura e Inspeções da Enel Ceará.

DENÚNCIAS

Para denunciar o furto de energia, basta acessar o aplicativo Enel Ceará, que pode ser baixado gratuitamente para iOS (http://goo.gl/quLoH9) e Android (http://goo.gl/pjQpNS), ou ligar para a Central de Atendimento (0800 285 0196). Não é necessário se identificar.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.