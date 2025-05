Empresa cearense cancela passagens e 'some' às vésperas de viagens, denunciam clientes

A empresa cearense Holliday Viagens e Turismo está sendo acusada por consumidores de cancelar viagens com pouca antecedência e não ressarcir os valores das passagens. Denúncias feitas por clientes ao Diário do Nordeste, também afirmam que a companhia se torna "incomunicável" após o prazo limite para reembolso.

Conforme os relatos, a companhia vende um pacote de viagens por ônibus ou avião para diversos locais do Brasil, com preços que podem chegar até R$ 800. No entanto, uma semana antes da data estipulada, o passeio é cancelado por motivos diversos, e é dada a opção ao cliente de pedir o reembolso.

Veja também Ceará ONG pede ajuda para abrigar mais de 40 cães resgatados de casa na Avenida Mister Hull País Brasileiro tem equipamentos furtados enquanto trabalhava no Festival de Cannes, na França

Mesmo escolhendo essa opção, muitos clientes alegam que, após um prazo de 90 dias úteis, estipulado pela empresa, nenhum valor é devolvido. As denúncias também apontam para a falta de comunicação e clareza no atendimento.

Essa situação gerou revolta em alguns consumidores, que até criaram um grupo no WhatsApp com mais de 100 pessoas para reunir denúncias. O mesmo movimento pode ser visto no site "Reclame Aqui", que já reúne mais de 600 reclamações contra a Holliday Viagens e Turismo.

Empresa alega dificuldades decorrentes de 'crise'

Em nota enviada à reportagem, a empresa afirmou que "grande parte das dificuldades atuais" é decorrente da "crise enfrentada por parceiros comerciais responsáveis pela emissão de passagens aéreas", especialmente a 123 Milhas e a Art Viagens — ambas em recuperação judicial.

"Tal cenário afetou diretamente a execução dos serviços contratados pela Holliday, causando impactos significativos em sua operação e exigindo a adoção de um processo de reestruturação interna", continuou. Diante disso, a empresa afirmou que os pagamentos de reembolsos e demais compromissos financeiros já estariam sendo feitos.

"A Holliday Viagens e Turismo Ltda reitera seu compromisso com a transparência, a boa-fé e o respeito aos consumidores, permanecendo empenhada em resolver todas as demandas de forma ágil, eficiente e equilibrada, dentro do cenário atual e com os recursos disponíveis", concluiu o comunicado.

Consumidores reclamam de prejuízos

Em conversa com o Diário do Nordeste, uma das clientes que comprou um pacote de viagens com Holliday Viagens e Turismo diz se sentir "enganada". Ela, junto do namorado, reservou passagens de Fortaleza para Campos do Jordão, em São Paulo, em 2023, com data para um ano depois.

Antes de chegar a data, a empresa informou que não seria possível realizar a viagem, pois não havia passagens aéreas disponíveis. "Como alternativa, me foi sugerido solicitar o reembolso. Eu deveria aguardar o prazo de até 90 dias úteis para receber o valor de volta. Contudo, esse prazo já expirou, e até o momento não recebi o reembolso nem qualquer resposta concreta", explica a cliente, em um Boletim de Ocorrência (B.O), feito pela Polícia Civil.

Legenda: Mensagem da empresa de turismo enviada aos clientes sobre possibilidade de reembolso, remarcação ou guarda de crédito Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Meses depois, a companhia entrou em contato com a mulher, e deu a opção de dividir o valor das passagens em duas parcelas. Ao negar, a cliente acionou o Procon Fortaleza, em busca de orientação e amparo legal. Uma audiência foi feita no dia 11 de abril, mas nenhum representante da Holliday compareceu.

Um caso parecido aconteceu com outro cliente, que planejou uma viagem para abril deste ano com destino à Porto de Galinhas, em Pernambuco. "Eles alegaram que não ia ter a viagem, pois não tinham preenchido a quantidade de passageiros no ônibus. Tentamos remarcar, mas me disseram que só teria uma nova data em um período impossível para mim", relembra.

"Estamos frustrados, minha filha estava muito empolgada. O pior é não receber nosso dinheiro, pois o prazo é muito longo. Já era muito difícil conseguir uma viagem, agora é impossível. Estávamos tão empolgados", desabafa o consumidor.

Segundo os clientes, uma das estratégias utilizadas pela empresa seria a de remarcar o passeio para uma data incomum. Originalmente, as viagens aconteceriam aos fins de semana, porém, após o adiamento, as datas são remanejadas para entre a terça a quinta-feira de uma semana.

O que diz a Polícia Civil?

Sobre a empresa Holliday Viagens e Turismo, a Polícia Civil informou a reportagem que apura duas denúncias de crime contra o consumidor.

A primeira, noticiada em janeiro de 2025, foi denunciada por meio de um Boletim de Ocorrência, no bairro Messejana. Em comunicado, a força de segurança declarou ser importante que vítima compareça presencialmente ao 6° Distrito Policial, unidade responsável pelo caso, para prestar mais informações que possam auxiliar à investigação.



No segundo caso, a Polícia Civil foi noticiada sobre os atos da empresa de turismo em 16 de maio, por meio de um Boletim de Ocorrência Eletrônico (BOE), registrado na Delegacia Eletrônica (Deletron). O fato é investigado pelo 34° Distrito Policial (DP), unidade que realiza diligências para elucidar o caso.

*Estagiário sob supervisão dos editores Mariana Lazari e Felipe Mesquita