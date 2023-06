Empresário do Pará morre após carro capotar e cair em ribanceira em rodovia de Baturité

Um empresário paraense faleceu após sofrer um acidente de carro em uma rodovia de Baturité, no interior do Ceará, na manhã dessa segunda-feira (12). Equipes de socorro chegaram a ser acionadas para atender a ocorrência, mas depararam-se com o homem já sem vida ao alcançarem o local.

Conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), José Roberto de Paiva Melo, de 69 anos, teria perdido o controle do automóvel em um trecho da CE-356. O carro, então, acabou capotando.

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) deslocaram-se até o local, onde encontraram a vítima já sem vida em uma ribanceira.

Ainda de acordo com a SSPDS, a Delegacia Regional de Canindé investiga as circunstâncias da tragédia.

José Roberto era proprietário de uma loja de roupas em Belém, no Pará. Através das redes sociais, o estabelecimento, que teve o funcionamento interrompido nesta quarta-feira (14), lamentou a morte do empresário: “perdemos alguém por quem toda equipe tinha um grande carinho, respeito e admiração. Jamais esqueceremos seus ensinamentos e dedicação ao trabalho”.

O velório do varejista deverá acontecer na tarde desta quarta, em uma capela no município de Ananindeua, na região metropolitana da capital paraense.