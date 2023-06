Avião que caiu em Teresina estava com a porta aberta antes do acidente, revela piloto; ouça áudio

Antes da queda do avião em Teresina, o piloto Arcedino Concesso Filho, 37 anos, avisou à torre de controle do Aeroporto Petrônio Portela que a aeronave estava com a porta aberta. Ele pediu autorização para retornar à pista, mas logo depois caiu no campo de futebol na Vila Operária, às 12h desta segunda-feira (12). As informações são do g1.

"Vai fazer o retorno e pousar. Ficou uma porta aberta", detalhou Arcedino, em áudio. No avião, estavam cinco pessoas, incluindo uma criança de cinco anos.

Dentre os passageiros, estavam Maria Gracy, 66 anos; Arcedino Concesso Filho, 37 anos; Juliana Plácido, 36 anos; Giovana Plácido, 16 anos; e N. C. Plácido, 5 anos.

O retorno foi autorizado, com liberação da "pista 2" para o pouso de emergência. A torre de controle ainda afirma estar ciente da porta aberta e encerra a comunicação. Ele teria tentado retornar à pista, mas não conseguiu.

Acidente em poste de alta tensão

O avião bateu em um poste de alta tensão, caindo em um campo que estava em reforma. Conforme o Corpo de Bombeiros, parte do bairro ficou sem energia elétrica.

"No momento, todas os feridos já receberam um primeiro atendimento e estão realizando exames complementares para avaliação e desfecho clínico dos pacientes. Em geral, todos reclamam de dores lombares. A criança aguarda parecer de um neurocirurgião", detalhou.

As cinco vítimas foram encontradas com vida e encaminhadas ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). No entanto, os bombeiros acrescentaram que avião só tinha capacidade para três pessoas.

Ainda não se sabe a causa do acidente.