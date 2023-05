Filho de delegado suspeito de agredir namorada é preso em Teresina

A Polícia Civil do Piauí prendeu nesta sexta-feira (12) o filho de um delegado da corporação suspeito de ter agredido a namorada, conforme informações do g1. Matheus Vitor da Silva Alencar foi detido em Teresina por força de mandado de prisão preventiva, após descumprir medida protetiva.

Uma arma de fogo, registrada no nome do suspeito como Colecionador, Atirador Desportivo ou Caçador (CAC), foi apreendida. Segundo a delegada Bruna Verena, o suspeito teria que informar onde a arma estava, mas disse um lugar errado. A arma foi entregue por familiares.

Segundo o delegado Tales Gomes, gerente de polícia especializada da Polícia Civil, o suspeito foi preso quando chegava a casa de um familiar. Ele estaria se movimentando entre a casa de parentes, pois a porta da frente de sua casa estava arrombada. O delegado destacou ainda que Matheus estava sendo monitorado desde a denúncia da vítima.

O suspeito foi encaminhado para o 12º Distrito Policial para prestar depoimento a policiais da Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher (Deam). Antes, ele passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Depois do depoimento, ele deve ser encaminhado para uma audiência de custódia, quando será decidido se ele será enviado ou não para uma penitenciária. Os policiais têm dez dias para concluir o inquérito, mas conforme a delegada Bruna, o caso está praticamente encerrado.

Ciúmes e Agressão

A vítima, a estudante de Direito Victória Aparecida Soares Batista, de 23 anos, denunciou a agressão que sofreu na última quarta-feira (10). Essa foi a segunda vez que ela denunciou o namorado pelo mesmo motivo.

Segundo o relato da estudante para a mãe, ela estava com o namorado em um restaurante na Zona Sudeste de Teresina quando ele passou a agredi-la verbalmente, motivado por uma crise de ciúmes.

Depois da briga, Victória chamou um motorista e foi para sua casa, mas foi seguida por Matheus, que invadiu o condomínio da jovem. Ele arrombou a porta do apartamento à força, e, ao arrebentá-la, a porta atingiu o rosto de Victória, cortando-o na sobrancelha.

Depois, conforme relato dela, o namorado invadiu o apartamento e a agrediu outras vezes. Em seguida, ele fugiu do local, aproveitando quando o portão do condomínio foi aberto por um morador. Victória estava sozinha em casa durante o crime.

Victória recebeu atendimento médico e precisou de seis pontos de sutura no rosto. Ela passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e denunciou as agressões na Delegacia da Mulher da Zona Sudeste de Teresina.

A primeira agressão teria ocorrido em fevereiro deste ano, quando ela também procurou a polícia e solicitou medida protetiva. Por descumprimento da determinação de ficar afastado da vítima, Matheus teve a prisão decretada.