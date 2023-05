Morre rapper Dum Dum, vocalista do grupo Facção Central, aos 54 anos

O rapper Dum Dum, vocalista do grupo Facção Central, morreu na manhã desta sexta-feira (12), aos 54 anos. As informações são do Metrópoles.

Washington Roberto Santana estava internado desde o início de abril, quando teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele precisou passar por uma cirurgia e ficou em coma induzido, mas não resistiu.

A morte do artista foi confirmada em comunicado nos stories do Instagram oficial do Facção Central. Ainda não há informações sofre o velório.

Eduardo Taddeo, parceiro de palco de Dum Dum durante anos, postou uma mensagem de despedida ao rapper nas redes sociais.

“Infelizmente na manhã de hoje o rap nacional ficou mais pobre. Uma das maiores vozes do hip hip nos deixou. Seu legado será eterno. Descanse em paz meu mano, todas as quebradas do Brasil agradecem pelo que [sic] você fez e representou”, escreveu nas redes sociais Eduardo Taddeo, parceiro de palco de Dum Dum durante anos.

Facção Central

Dum Dum fazia parte do grupo Facção Central desde 1989 e participou das gravações dos oito álbuns de estúdio da banda. O mais recente foi Inimigo nº 1 do estado, lançado em 2020.

O grupo no estilo gangsta rap é conhecido por letras agressivas, cruas e diretas, voltado para a realidade social e violenta das periferias brasileiras.