Um avião de pequeno porte que transportava drogas da Venezuela para o Brasil foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB). A ação contou com a participação da Polícia Federal e fez parte da Operação Ostium, que tem como objetivo impedir atividades criminosas nas fronteiras brasileiras.

A interceptação ocorreu na última terça-feira (11), em uma zona aérea na região Norte do País. Segundo a FAB, a aeronave ignorou o contato por rádio e não se identificou às autoridades brasileiras. Ela também se recusou a recuar ou pousar em um aeródromo próximo.

Com o avanço do avião, a corporação necessitou utilizar medidas mais ofensivas. "Neste estágio, são efetuados tiros de aviso, de maneira que possam ser observados pelos traficantes que se encontravam na aeronave interceptada, com o objetivo de persuadi-los a obedecer às ordens transmitidas", informou a FAB, em nota.

Sem sucesso dos protocolos iniciais, a aeronave venezuelana foi classificada como hostil e precisou ser abatida. A corporação reforça que essa ação é realizada como "último recurso", quando uma aeronave suspeita descumpre todos os protocolos de descontinuidade do voo.

Com a queda, dois homens que estavam no avião vieram a óbito. Na quarta-feira (12), um helicóptero do Esquadrão Hárpia, da FAB, se dirigiu até o local para averiguar o abatimento. Lá, foram encontrados os corpos dos suspeitos e a confirmação de que havia drogas ilícitas na aeronave.

