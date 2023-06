Segundo avião cai em Teresina em menos de 24 horas

Um avião de pequeno porte com cinco pessoas caiu em um campo de futebol na Vila Operária, em Teresina, nesta segunda-feira (12). O local fica a menos de 1 km do aeroporto da capital e a aeronave tinha acabado de decolar. As informações são do G1.

Foi a segunda queda de avião em Teresina nas últimas 24 horas. No domingo (11), uma aeronave de pequeno porte caiu em uma região de mata de Teresina.

No avião que caiu nesta segunda, estavam três mulheres, um homem e uma criança. Segundo o portal de notícias da TV Globo, o piloto seria advogado e estaria transportando a família.

Até o momento, sabe-se apenas que uma mulher ficou ferida, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Os cinco passageiros foram tirados da aeronave com vida e levados ao Hospital de Urgência de Teresina.

Trajeto da aeronave

A aeronave caiu por volta das 12h no campo conhecido como Campo do Bariri, administrado pela Prefeitura de Teresina, que fica próximo ao aeroporto da capital. Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente.

Conforme o G1, a aeronave saiu de Fortaleza e parou em Teresina para abastecer antes de seguir para Tocantins.