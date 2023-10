Eclipse lunar é registrado por cearenses nesse sábado (28); veja imagens

Numa tarde agitada para os fortalezenses - com decisão da Copa Sul-Americana e shows - o céu ainda registrou um eclipse lunar, neste sábado (28), maior do tipo até 2025. Apesar de ser um fenômeno rápido, alguns registros foram feitos da Lua com parte encoberta pela sombra da Terra.

Esse evento astronômico está relacionado com o eclipse solar do dia 14 de outubro, que mobilizou milhares de cearenses. Isso porque há uma "regra" em que para todo eclipse lunar, 14 dias antes ou depois, há um solar.

No Nordeste, o eclipse era esperado às 17h20, com ponto máximo alcançado em 4 minutos. Em alguns lugares, como municípios do interior, o fenômeno ficou perceptível até as 19h26. A Lua permaneceu na fase cheia durante o restante da noite.

Os registros foram feitos pelo astrônomo Ednardo Rodrigues, colunista do Diário do Nordeste, e Nicole Semião, uma astrônoma mirim que aos 9 anos já tinha registrado mais de 30 asteroides.

Legenda: Imagem mostra a Lua coberta pela sombra da Terra Foto: Ednardo Rodrigues

Legenda: Lua apareceu com uma beleza especial neste sábado Foto: Nicole Semião/Reprodução

Legenda: Fenômeno foi visto sem uso de equipamentos, mas o registro foi mais fácil para quem usou ferramentas profissionais Foto: Nicole Semião/Reprodução

Legenda: Eclipses têm atraído a atenção dos brasileiros Foto: Ednardo Rodrigues

Qual a diferença entre eclipse solar e lunar?

O Professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste, Ednardo Rodrigues, explica que a diferença entre um eclipse solar e lunar está no astro, ou seja, em um o protagonista é o sol, e no outro, a lua.

"Sabemos que a Lua orbita a Terra em um movimento chamado de revolução. E o Planeta por sua vez orbita Sol em seu movimento de translação. Esta dança dos astros promovem diferentes fenômenos. Para saber o tipo de eclipse, pergunte ao verbo quem é o sujeito da frase. No eclipse solar, quem está sendo eclipsado? O Sol. No eclipse lunar, a Lua é eclipsada. Simples, não é?".

Como ocorre um eclipse lunar?

Um eclipse lunar ocorre quando a Terra cobre parcial ou totalmente a Lua por sua sombra. Conforme explica a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, há dois tipos dessas sombras: a penumbra e a umbra.

"Temos dois tipos de sombra: a penumbra e a umbra. A primeira é uma sombra clara que ainda recebe luminosidade do sol. Quando a Lua está completamente mergulhada nessa sombra ocorre o eclipse penumbral e não se percebe diferença no brilho da Lua. Já a umbra é a sombra escura que não tem mais nenhuma luminosidade do Sol. Quando a Lua vai entrando nesta sombra temos o eclipse parcial. Quando está totalmente mergulhada na umbra ocorre o eclipse total da Lua”.