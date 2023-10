Eclipse Lunar: saiba como acompanhar o fenômeno ao vivo neste sábado (28)

Neste sábado (28), o Brasil e o mundo poderão acompanhar o eclipse lunar parcial, considerado pelo Observatório Nacional, o maior do tipo até 2025.

Conforme o portal "Time and Date", o eclipse lunar deste sábado será visível na Europa, Ásia, Austrália, América do Norte, grande parte da América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico e Antártica.

Como assistir o eclipse lunar?

O Observatório Nacional fará a transmissão ao vivo do fenômeno pelo YouTube. Além disso, a live contará com a participação de astrônomos profissionais e amadores do projeto "O Céu em sua casa: observação remota".

Um ponto de destaque para o assunto é que os eclipses lunares só ocorrem durante a Lua cheia e a ela nasce quando o Sol se põe. Portanto, o espetáculo astronômico deve começar a ser visto às 17h20.

Qual a diferença entre eclipse solar e lunar?

O Professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste, Ednardo Rodrigues, explica que a diferença entre um eclipse solar e lunar está no astro, ou seja, em um o protagonista é o sol, e no outro, a lua.

"Sabemos que a Lua orbita a Terra em um movimento chamado de revolução. E o Planeta por sua vez orbita Sol em seu movimento de translação. Esta dança dos astros promovem diferentes fenômenos. Para saber o tipo de eclipse, pergunte ao verbo quem é o sujeito da frase. No eclipse solar, quem está sendo eclipsado? O Sol. No eclipse lunar, a Lua é eclipsada. Simples, não é? "

Como ocorre um eclipse lunar?

Um eclipse lunar ocorre quando a Terra cobre parcial ou totalmente a Lua por sua sombra. Conforme explica a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, há dois tipos dessas sombras: a penumbra e a umbra.

"Temos dois tipos de sombra: a penumbra e a umbra. A primeira é uma sombra clara que ainda recebe luminosidade do sol. Quando a Lua está completamente mergulhada nessa sombra ocorre o eclipse penumbral e não se percebe diferença no brilho da Lua. Já a umbra é a sombra escura que não tem mais nenhuma luminosidade do Sol. Quando a Lua vai entrando nesta sombra temos o eclipse parcial. Quando está totalmente mergulhada na umbra ocorre o eclipse total da Lua.”

Nordeste privilegiado

Ainda segundo Observatório Nacional, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte e parte dos estados Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí, terão o privilégio de assistir o eclipse parcial ao nascer da Lua.

“E a boa notícia é que não é necessário tomar precauções especiais para observar o eclipse lunar. Podemos olhar diretamente para a Lua e pelo tempo que quisermos", declara a astrônoma.

Ednardo indica para quem for assistir, do Ceará, ao fenômeno local e horário. "A Lua nascerá eclipsada às 17h20. Pode demorar um pouco mais por conta de construções impedindo de ver a Lua no horizonte. Por isso, os melhores lugares em Fortaleza são a orla da Praia de Iracema e também os prédios altos com vista para o nascente"..

O professor completa: "A máxima sombra ocorrerá 4 minutos após o nascimento, ou seja, às 17h24. Quem mora no interior do Estado, também verá o fenômeno da Lua até às 19h26, onde a baixa luminosidade e poluição atmosférica deixam o fenômeno ainda mais bonito"