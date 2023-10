Qual a diferença entre eclipse lunar e solar? Fenômeno será observado amanhã (28)

Neste sábado (28), a Lua nos presenteará com um discreto eclipse anular parcial. Entenderemos as diferenças básicas deste para o eclipse solar. Sempre que falarmos de eclipse, estamos nos referindo a esconder um astro. Aquela pessoa que sentava na sua frente na sala de aula e escondia uma parte do quadro estava causando um eclipse. A palavra deriva do grego “ekleipsis” significa desaparecer.

Sabemos que a Lua orbita a Terra em um movimento chamado de revolução. E o Planeta por sua vez orbita Sol em seu movimento de translação. Esta dança dos astros promovem diferentes fenômenos. Para saber o tipo de eclipse, pergunte ao verbo quem é o sujeito da frase. No eclipse solar, quem está sendo eclipsado? O Sol. No eclipse lunar, a Lua é eclipsada. Simples, não é?

Legenda: Representação do eclipse solar elaborado com Solar System Scope Foto: Solar System Scope/Reprodução

Legenda: Representação do eclipse lunar elaborado com Solar System Scope Foto: Solar System Scope/Reprodução

Para o Sol ser eclipsado, como ocorreu no dia 14 deste mesmo mês, a Lua deve estar entre os astros. Já no eclipse lunar como o deste sábado, para a Lua ser eclipsada, ela precisa estar na sombra da Terra. Por isso o eclipse lunar ocorre quando a Lua está oposta ao Sol.

Os eclipses lunares são mais comuns porque a sombra da Terra na Lua pode ser observada quase do mundo inteiro. Já no eclipse solar, a sombra da Lua na Terra só pode ser observada de pontos bem específicos e privilegiados, como ocorreu no último dia 14 nas regiões Norte e Nordeste. Somente algumas cidades estavam na chamada faixa de anularidade.

O eclipse lunar de hoje será parcial, ou seja, apenas uma pequena parte da sombra da Terra será vista na Lua. Confira a imagem de capa onde simulei como a Lua será vista de Fortaleza. É um momento interessante porque poderemos ver a sombra da curvatura da Terra na Lua.

Mas fique esperto, vai ser um intervalo de tempo muito curto. A Lua nascerá eclipsada às 17h20. Pode demorar um pouco mais por conta de construções impedindo de ver a Lua no horizonte. Por isso, os melhores lugares em Fortaleza são a orla da Praia de Iracema e também os prédios altos com vista para o nascente.

A máxima sombra ocorrerá 4 minutos após o nascimento, ou seja, às 17h24. Quem mora no interior do Estado, também verá o fenômeno da Lua até às 19h26, onde a baixa luminosidade e poluição atmosférica deixam o fenômeno ainda mais bonito.

