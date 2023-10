Eclipse Lunar: saiba os melhores lugares de Fortaleza para observar e fotografar o fenômeno

Após o eclipse anular do Sol, que levou milhares de cearenses a olhar para o céu, um eclipse lunar parcial poderá ser visto de todo o Ceará, entre o fim de tarde e início da noite, no dia 28 de outubro. O Diário do Nordeste reúne 3 sugestões de astrônomos para aproveitar o evento e ainda registrar.

No Nordeste, o eclipse deve começar às 17h20 e o ponto máximo será alcançado em 4 minutos, mas o fenômeno fica perceptível até às 19h26. Depois disso, a Lua cheia já conhecida embeleza o restante da noite.

Os melhores lugares para observar o eclipse são em pontos do litoral, com destaque para a Praia do Futuro, ou prédios altos com vista para o nascente.

Praia de Iracema

Praia do Futuro

Barra do Ceará (Marco Zero)

Lauriston Trindade, astrônomo amador e membro da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon) alerta que é importante se preparar para não perder o eclipse.

"A Lua vai nascer já no meio do eclipse, então para acompanhar é interessante estar num local com o nascente livre. Uma excelente oportunidade para quem vai para a Praia de Iracema, porque consegue ver a Lua nascer mesmo entre os prédios", destaca.

Ednardo Rodrigues, professor de astronomia e colunista do Diário do Nordeste, explica que como a Lua vai estar próxima do nascente, a Praia do Futuro é o melhor ponto da Capital para essa observação. Além disso, o Marco Zero, na Barra do Ceará, está numa posição privilegiada.

“O eclipse do dia 28 será bem fraquinho, digamos assim, só uma pequena pontinha da Lua ficará vermelha aqui do Nordeste, porque para nós será um eclipse lunar parcial. Neste caso, a Lua ficará sobre uma sombra mais clara chamada penumbra”, pondera Ednardo.

Apesar disso, será um bom programa nas cidades, como acrescenta Lauriston. "Nós vamos conseguir ver um pedacinho, a Lua vai passar só num trecho da sombra e a gente vai ver o fenômeno pela metade. Mas vai ser uma ótima oportunidade de reunir os amigos e família".

Esse fenômeno, inclusive, possui relação com o último eclipse anular. Isso porque existe uma “regra”: sempre que tem um eclipse lunar, 14 dias antes ou depois, tem um eclipse solar.

Legenda: Registro de um eclipse lunar em Fortaleza em 2018 Foto: Kleber A. Gonçalves

Lauriston explica que o eclipse da Lua acontece quando ela passa na sombra da Terra. “É um planeta relativamente pequeno, mas que gera uma grande sombra no espaço. Então, algumas vezes por ano, acontece da Lua passar bem alinhada dentro dessa sombra".

Esse período de duas semanas, então, é o necessário para a formação do fenômeno. “É o tempo que a Lua leva para percorrer metade da sua órbita, saindo da fase nova para a cheia. É uma ótima oportunidade para os professores de ciências ensinarem sobre as fases da Lua e sobre os eclipses”, detalha Ednardo.

Como registrar

Não será necessário usar telescópio ou binóculos para ver o eclipse da Lua, mas esses equipamentos podem ajudar a registrar o evento, principalmente, para quem vai usar o celular para isso.

No caso de quem possui câmera, a dica do professor de astronomia é usar o foco manual e o zoom da câmera para enquadrar com um prédio distante. Dessa forma, a percepção é de uma Lua ainda maior.

"O eclipse lunar é muito democrático, não precisa de nenhum equipamento especial ou filtros, pode olhar diretamente e contemplar. Diferente de toda aquela questão de segurança do eclipse solar", conclui Lauriston.