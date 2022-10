Dia das Crianças reúne pais e filhos em parques de Fortaleza; confira imagens

O Dia das Crianças nesta quarta-feira (12) em Fortaleza está sendo de programação para os pequenos em diversos locais da cidade. Entre atividades para colorir e brincadeiras ao ar livre, diversos locais reuniram pais e crianças para celebração da data.

Na Cidade da Criança, localizada Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro, crianças participaram de atividades de desenho e brincadeiras com arvorismo.

Veja as imagens da Cidade da Criança:

Legenda: Atividades de colorir também foram realizadas Foto: Kid Júnior

Legenda: Crianças se reuniram ao ar livre Foto: Kid Júnior

Foto: Kid Júnior

Parques públicos

Enquanto isso, no Parque Estadual do Cocó, escalada, tirolesa, rapel, pula-pula, pintura facial e brincadeiras tradicionais foram as atividades incluídas na programação especial para a data.

No Parque Estadual Botânico do Ceará, uma atração especial foi destinada aos pequenos, que também receberam guloseimas e pipocas.

Confira algumas imagens:

Foto: Valdiana/Divulgação SEMA