Desfile de 7 de setembro altera trânsito e itinerário de linhas de ônibus na av. Beira Mar

Marco da história nacional, o Dia da Independência do Brasil relembra o momento em que D. Pedro I encerrou as relações do País com Portugal, transformando-o em uma nação independente. Para relembrar o feito, a data é feriado nacional.

No Ceará, o tradicional Desfile Cívico-Militar acontece na av. Beira Mar, neste sábado (7), a partir das 8h. O evento alterará o trânsito na região.

A festividade contará com a participação de 2,9 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros (CBMCE), da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP). Outros 2,3 mil militares da 10ª Região Militar se juntarão a eles.

Completando a celebração, mais de 2,6 mil civis desfilarão na cerimônia. Nesse grupo, estão incluídos alunos de escolas públicas e particulares, escoteiros e integrantes de associações, projetos sociais e instituições religiosas. Ao todo, 7,8 mil pessoas devem participar do desfile.

Governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) marcará presença na festividade, acompanhado do Comandante da 10ª RM, o general de divisão Cristiano Pinto Sampaio.

ESQUEMA ESPECIAL DE TRÂNSITO

O desfile vai alterar o trânsito na região turística da Capital. A partir das 5h30, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) interditarão trechos das avenidas Alberto Nepomuceno, Pessoa Anta, Almirante Barroso, Historiador Raimundo Girão, Beira-Mar e Abolição (sentido Mucuripe-Centro).

Condutores que trafegarem no sentido Centro-Mucuripe e não desejarem acompanhar a celebração, deverão seguir por rotas alternativas, utilizando as seguintes vias: Pereira Filgueiras, Torres Câmara, Canuto de Aguiar, Padre Antônio Tomás e Santos Dumont.

Para os que seguirem no sentido Mucuripe-Centro, a recomendação é optar pela rota: Ana Bilhar, Deputado Moreira da Rocha, Tenente Benévolo, Padre Antônio Tomás ou Dom Luís.

Os motoristas que decidirem prestigiar o evento deverão estacionar nas vias transversais às avenidas Abolição e Monsenhor Tabosa. 220 agentes da autarquia estarão no local para orientar condutores e garantir a segurança de pedestres.

MUDANÇAS NO TRANSPORTE PÚBLICO

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que deixará 21 veículos extras de prontidão para reforçar as linhas que passam pela av. Beira Mar, em caso de necessidade, a partir das 6h. Assim como os outros automóveis, os ônibus terão que utilizar desvios recomendados pela AMC.

CONFIRA ALTERAÇÕES NAS ROTAS

012 - Circular II/Centro

No sentido Volta, a linha 012 desviará pela av. da Abolição, seguindo pela rua Júlio Ibiapina, pela av. Antônio Justa e, em seguida, pelas ruas Vicente Leite, Ana Bilhar e Barbosa de Freitas. Após as alterações, a rota volta ao itinerário normal.

096 - Expresso/Conjunto Ceará/Papicu

Ao trafegar no sentido Ida, o transporte seguirá pela av. Desembargador Moreira e passará pela av. da Abolição, pela rua José Napoleão e pela av. Antônio Justa, retornando ao itinerário oficial em seguida.

120 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I

Também no sentido Ida, os ônibus da linha 120 desviarão pela av. Antônio Justa, seguindo pelas ruas Vicente Leite e Rua Ana Bilhar até pegarem à av. Desembargador Moreira, onde voltam à rota original.

903 - Varjota/Centro

Os passageiros da linha 903 deverão ficar atentos aos desvios do ônibus no sentido Volta. Neste caso, o transporte seguirá pela av. da Abolição e entrará na rua Júlio Ibiapina e na av. Senador Virgílio Távora. Após as mudanças, o veículo cumpre o itinerário normal.

1203 - Messejana/BR 116/Aldeota

Outra linha que adotará desvios no sentido volta é a 1203, que trafegará pela av. Desembargador Moreira, av. da Abolição, rua Júlio Ibiapina e av. Senador Virgílio Távora, antes de voltar à rota habitual.

029 - Parangaba/Náutico, 076 - Cj Ceará/Aldeota/Papicu e 079 - Antônio Bezerra/Náutico

Também no sentido Volta, as linhas 029, 076 e 079 seguirão pela av. Antônio Justa, rua Vicente Leite, rua Ana Bilhar, rua Barbosa de Freitas e voltarão ao itinerário oficial.