De fita isolante a tinta: saiba quanto é a multa por cobrir ou adulterar placa de veículo

A letra “C” vira “O”. O número “3” vira “8”. Placas de motocicletas e até de carros com modificações grotescas dos caracteres, seja com tintas, seja com fita isolante preta, têm sido flagras comuns no trânsito de Fortaleza. A estratégia para fugir de multas, porém, pode sair cara – e levar à apreensão do veículo.

Conduzir em vias públicas com a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O alerta está no artigo 230 da lei federal.

Além de alterações propositais feitas pelos proprietários de motos ou automóveis, manter qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade também é considerado desobediência gravíssima ao CTB.

A penalidade prevista para quem cobrir ou adulterar a placa do veículo, então, é de multa no valor de R$ 293,47. Além do pagamento, o condutor leva 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e tem o bem apreendido pelas autoridades de trânsito e levado a um depósito.

Como recuperar moto ou carro apreendido

Em Fortaleza, veículos flagrados cometendo irregularidades passíveis de remoção ou apreensão são encaminhados para o depósito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) até que sejam liberados.

Antes de ir resgatar o bem, o proprietário pode consultar online sobre a situação do veículo e as taxas e débitos pendentes para a liberação. As informações ficam disponíveis em portal de serviços da AMC (acesse aqui).

Legenda: Motocicletas e outros automóveis devem estar com placas totalmente legíveis Foto: Thiago Gadelha

Caso constate que o veículo está retido do depósito da autarquia, o proprietário deve ir ao local pessoalmente com originais e cópias da CNH ou RG e CPF, além do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). No local, um boleto com as taxas será emitido.

Para liberar o veículo, o condutor infrator precisa desembolsar os valores da taxa de reboque e das diárias pelas quais a moto, carro ou outro tipo de automóvel passar no pátio da AMC.

Valores da taxa de reboque em Fortaleza em 2025

Caminhão-trator: R$ 506,58;

Ônibus e micro-ônibus: R$ 354,61;

Automóvel: R$ 227,96;

Motocicleta: R$ 126,66.

Valores das diárias da AMC em 2025

Caminhão-trator: R$ 126,65;

Ônibus e micro-ônibus: R$ 63,33;

Automóvel: R$ 38;

Motocicleta: R$ 19.

A AMC reforça que “um dos critérios para a liberação é que também não haja pendência no sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran)”. Portanto, todas as multas e documentações precisam estar em dias.

De acordo com a página oficial da AMC, o serviço é ofertado na Casa do Cidadão do Shopping Iguatemi Bosque, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.