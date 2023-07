CRLV-e no celular: saiba como baixar o documento do carro pelo WhatsApp

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) disponibiliza aos motoristas a opção de emitir, pelo WhatsApp oficial do órgão, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e), conhecido como o documento atualizado do carro. Conforme o Detran-CE, mais de 14 mil usuários já utilizaram a ferramenta virtual.

Para realizar o procedimento o usuário deve iniciar a interação com o WhatsApp do Detran-CE, através do número (85) 31952300, e escolher a opção ‘Download CRLVe’. Para isso serão solicitados: a placa do veículo e números de Renavam, Certificado de Registro do Veículo (CRV), Código de Segurança do CRV, e CPF do proprietário.

O Detran alerta que o processo só é concluído se o veículo estiver devidamente licenciado.

No procedimento, será gerado o novo documento, em formato PDF e o proprietário deve baixar o arquivo. Também há a opção de imprimir, caso deseje.

Outra opção para baixar o CRLV-e sem precisar comparecer ao Detran é através do site oficial do Detran-CE (www.detran.ce.gov.br), na Central de Serviços, sendo enviado através dos Correios para o endereço informado do proprietário do veículo.

Licenciamento

O extrato do licenciamento anual também é disponibilizado através do WhatsApp do Detran-CE. O usuário deve ficar atento ao calendário de vencimento, de acordo com o número final da placa do veículo automotor.

O Detran-CE destaca também que não encaminha nenhum tipo de link ou boleto através de e-mail, aplicativos de mensagens ou redes sociais.

