Cortejo cultural do Pau da Bandeira marca retorno dos desfiles após dois anos; veja imagens

Cores e sons. Foi assim que a cidade de Barbalha, no Sul do Estado, amanheceu neste domingo (29). A Festa do Pau da Bandeira entrou em seu segundo dia de programação com o tradicional cortejo de grupos culturais. Foram mais de 10 reunidos na manhã de hoje. O encontro aconteceu por volta das 9 horas, em frente à Igreja Matriz da Cidade.

O desfile, realizado pelas principais ruas de Barbalha, acontece após dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19. Para os participantes, o retorno é motivo de "alegria". Bacamateiro há 69 anos, mestre Francisco Gomes Novaes, de 71 anos, se emociona ao falar do retorno às ruas.

"É emocionante demais. Colocar nossa cultura na rua, à mostra de todos, é uma honra e, além disso, é fundamental para disseminar nossa cultura. As pessoas precisam ver de perto, para valorizar, para entender e para saber o quanto nossa história se confunde com a de Barbalha", relata mestre Francisco.

Ni de Sousa compartilha o sentimento. Ela criou, no ano 2000, o Grupo Mateu de Teatro. "A valorização passa pela presença. E nada mais importante do que esse contato físico. É uma volta muito importante, motivo de alívio e imensa alegria", disse.

O grupo tem brincantes de rua que se caracterizam de mateu do Reisado de Congo para manifestações artísticas, por meio de cortejos, cânticos, batuques. Eles cantam, tocam e brincam com trocas de diálogos improvisados e movimentos corporais que expressam memórias.

Legenda: Pau da Bandeira deste ano tem 22 metros e pesa 2,5 toneladas Foto: André Costa

Cortejo do Pau da Bandeira

O desfile dos grupos deste domingo marcou também a saída dos carregadores do Pau da Bandeira. Da Igreja Matriz, o grupo se dirigiu para a zona rural do Município onde pegarão o mastro da espécie angico. Carregador há 24 anos, Thiago de Sá Barreto, explica que o Pau da Bandeira deste ano tem 22 metros e cerca de 2,5 toneladas.

São 500 carregadores envolvidos no cortejo e entre 60 a 70 diretamente ligados ao carregamento do Pau. "A previsão é de que o cortejo dos carregadores passe pela Rua do Vidéo [a principal da Cidade] por volta das 16h30", detalha Thiago. O hasteamento está previsto para acontecer às 18 horas, na Igreja Matriz.

Veja imagens da festa

Legenda: Santo Antônio é o padroeiro de Barbalha, considerado Santo casamenteiros pelos católicos Foto: André Costa

Legenda: Mestre Antônio José da Silva, bricante do reisado De Congo José de Arribamar Foto: André Costa

Legenda: Brincantes de grupos tradicionais de Barbalha Foto: André Costa

Legenda: Uma multidão se reuniu para acompanhar o desfile dos grupos tradicionais de Barbalha Foto: André Costa

Legenda: Grupos culturais desfilaram pelas principais ruas da cidade Foto: André Costa

Legenda: Mestre Francisco Gomes Novaes, bacamarteiro há 69 anos

Legenda: Ni Sousa é a fundadora do Grupo Mateu de Teatro, criado há 22 anos Foto: André Costa

Legenda: Mais de 10 grupos culturais se apresentaram na manhã deste domingo (29), em Barbalha Foto: André Costa

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE