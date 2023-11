Concurso do IplanFor deve ter edital em dezembro e provas até fevereiro, diz superintendente

O edital do concurso com 60 vagas para novos servidores do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) deve ser lançado em dezembro de 2023 e as provas serão realizadas até fevereiro do próximo ano. A informação é do superintendente do Iplanfor, Élcio Batista, repassada durante encontro com a imprensa no Paço Municipal, nesta terça-feira (14).

Élcio detalhou que até a próxima semana deve ser assinado o contrato com a empresa responsável pelo edital do concurso. As vagas são para os cargos de analista de Planejamento e Inovação Urbana com profissionais como arquiteto e urbanista, geógrafo, designer e economista, como exemplificou.

"O edital está quase pronto, porque quando a gente fez o pedido de contratação tem um modelo, com mais ou menos as regras. Então, a ideia é que esse edital possa ser lançado ainda agora em dezembro, sejam abertas as inscrições e a prova aconteça, talvez, no final de janeiro ou início de fevereiro", completou o superintendente.

Élcio Batista Superintendente do Iplanfor Fizemos toda a parte administrativa, digamos dentro do Instituto, e enviamos para a PGM (Procuradoria Geral do Município) para que ela possa validar o processo de licitação e a gente assinar o contrato.

O concurso vai ser dividido em duas fases, sendo que os aprovados na primeira etapa realizarão um curso formativo. As vagas para o Iplanfor foram sancionadas pelo prefeito José Sarto em julho deste ano. Os detalhes sobre inscrição, datas e locais serão definidos e publicados no edital.

Fortalecimento do Iplanfor

Élcio Batista contextualiza que a chegada de novos servidores deve fortalecer a função do Iplanfor de pensar políticas públicas efetivas para a cidade.

"Estamos trabalhando numa perspectiva de que o Instituto seja o mais multidisciplinar possível para que a gente possa ter capacidade institucional de desenhar boas políticas públicas e ao mesmo tempo de, nas diferentes áreas, trabalhar nessa perspectiva", completou.

Por isso, a ideia é reunir profissionais de diversas áreas do conhecimento para que, juntos, possam elaborar proposições para os desafios de Fortaleza.

"Os problemas sociais são todos complexos, se não tivermos equipes que deem conta disso, dificilmente vamos conseguir dar encaminhamentos como respostas aos problemas que a cidade têm", completa.

Legenda: Grupo define últimos detalhes antes do lançamento do edital Foto: Jamia Figueirêdo/Reprodução

Um exemplo disso são os riachos, rios e lagoas da cidade, que precisam de maior cuidado para que sejam espaços de convivência com a natureza e possibilitem o desenvolvimento da biodiversidade.

"Hoje os canais são percebidos como lixo na cidade, como área degradada, mas isso é uma grande oportunidade que temos em Fortaleza. Se invertemos a lógica, poucas cidades no Brasil e no Mundo, tem recursos hídricos disponíveis como temos”, avalia o superintendente.

“Fortaleza vai precisar plantar árvores frutíferas, porque passarinho adora fruta e a gente cortou muitas das plantas que tinham em Fortaleza e eram frutíferas. Umas mais diferentes abordagens, cortaram as mangueiras porque as frutas caiam em cima dos carros”, conclui.

Salários dos concursados

Como já antecipado pelo colunista do Diário do Nordeste Victor Ximenes, as oportunidades serão para analista de Planejamento e Inovação Urbana, cargo que exige nível superior, com salário de R$ 12,8 mil, conforme a mensagem enviada à Câmara em regime de urgência.

As graduações exigidas para concorrer às vagas serão conhecidas no edital. Entre as atribuições do cargo estão a proposição de projetos urbanísticos e assessorar órgãos e entidades municipais em Planos de Políticas Públicas Setoriais.

O que é Iplanfor

O Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) é responsável pelo planejamento estratégico e urbano da cidade e atua na elaboração e implementação de políticas públicas, diretrizes e projetos que visam o equilíbrio entre sociedade, economia e natureza. Tem como pilares o planejamento estratégico da cidade, a inteligência e cultura de dados, além de articulação de políticas públicas.