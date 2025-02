Com atrações internacionais, Circo Celestia conta com programação para toda a família

O Circo Celestia está em Fortaleza com uma programação repleta de atrações para toda a família. Localizado em frente ao Centro de Eventos, o espetáculo acontece de segunda a domingo, com exceção das quartas-feiras, oferecendo uma experiência única para o público. Os ingressos, com valores a partir de R$ 35, podem ser adquiridos pelo site ou aplicativo do Guichê Web. O espetáculo reúne performances como o globo da morte, tendo participação do campeão brasileiro de motocross, Kiko. Além disso, equilibristas, malabaristas, contorcionistas e outros artistas nacionais e internacionais marcam presença sob a lona.

A atração é uma oportunidade para colecionar memórias inesquecíveis e se encantar com a tradição circense em um ambiente seguro e equipado. As apresentações seguem em temporada limitada, garantindo diversão para todas as idades.

“Lazer no circo é familiar, para todas as idades. É cultural, um patrimônio da humanidade, a primeira arte milenar do mundo. Convidamos as pessoas para um espetáculo saudável, feito para toda a família”, relata Bryan Stevanovich, produtor do Circo Celestia.

A estrutura do local fornece tenda climatizada, quatro setores exclusivos e ampla praça de alimentação, com capacidade para receber 1.900 pessoas por sessão. Informações adicionais, incluindo horários, podem ser obtidas no site https://circocelestia.com.br/.

Mais informações

Site: https://circocelestia.com.br/

Instagram: @circocelestia

Endereço: Av. Washington Soares, 1000 - Edson Queiroz, Fortaleza-CE