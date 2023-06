Com 4 anos de atraso, 2ª etapa do Vila do Mar ainda não chegou à metade

As obras da 2ª etapa de construção do projeto Vila do Mar, via paisagística na orla que abrange os bairros Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará, em Fortaleza, estão há pelo menos quatro anos atrasadas. Com a demora da desocupação de áreas afetadas, as intervenções foram retomadas neste ano e têm nova previsão de entrega para o início de 2024.

O Vila do Mar tem cerca de 5,2 km de extensão. Destes, está pendente um trecho de 620 metros entre a Avenida Pasteur e a Rua Santa Rosa, no Pirambu. Até o momento, de acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), cerca de 48,39% da obra foi finalizada.

Durante a entrega de dois trechos do projeto, em junho de 2016, a finalização da 2ª etapa do Vila do Mar foi prometida para dezembro do mesmo ano. Em 2018, a Prefeitura alegou que o atraso ocorreu pelo fim do antigo contrato para a realização dos serviços.

Oficialmente, a assinatura da ordem de serviço aconteceu em 17 de março de 2018, ainda na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio. À época, a gestão municipal deu prazo de um ano para a conclusão - ou seja, deveria ser entregue em meados de 2019, mas não foi efetivada.

Questionada pelo Diário do Nordeste sobre o atraso, a Secretaria informou que o cronograma inicial da obra foi alterado “devido ao andamento das indenizações e o período de desocupação dos imóveis construídos em via pública”.

Isso porque, para viabilizar a urbanização na região e a ligação entre os calçadões já construídos, 344 imóveis serão indenizados. Destes, 262 já fecharam acordo, e outros 82 aguardam negociação.

Legenda: Diversas casas ainda precisam ser desapropriadas e removidas para a conclusão da via Foto: Fabiane de Paula

Pendências no projeto

Os investimentos são da ordem de R$10,9 milhões. A Seinf explica que as equipes trabalham agora na instalação de nova pavimentação em piso paralelepípedo e na construção da galeria de drenagem, da Travessa São Raimundo até a Rua Santa Rosa.

A reportagem esteve no local e verificou pilhas de material de construção às margens da via. Também havia movimentação de trabalhadores da obra, mesmo sem a presença de maquinário pesado.

“Atualmente as equipes trabalham na retirada dos entulhos de demolição dos imóveis e na limpeza do terreno, para darem continuidade aos serviços de urbanização da orla. A previsão é que as obras sejam entregues até o primeiro semestre de 2024”, declarou a Seinf.

Legenda: Materiais de construção se acumulam às margens da via paisagística Foto: Fabiane de Paula

Entre a Travessa São Raimundo e a Rua Santa Rosa, ainda há dezenas de casas que impedem a integração do novo calçadão ao já existente desde a Areninha do Pirambu até o projeto Beira-Rio, na Barra do Ceará. As remoções serão feitas gradativamente, a partir dos acordos de desocupação.

Segundo a licitação dessa obra, o trecho tem infraestrutura urbana precária, “com ausência de sistemas de drenagem de águas pluviais, presença de pavimentos irregulares e danificados, prejudicando a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores e transeuntes da região”.

Primeira etapa

Inicialmente pensado pelo Governo do Estado no fim da década de 1990 e nomeado de “Costa Oeste”, o projeto buscava potencializar o litoral oeste de Fortaleza como zona turística. Devido à pressão popular, que temia ser removida da área, bem como à atuação do Ministério Público devido a irregularidades encontradas no licenciamento ambiental, a obra sofreu embargos e foi interrompida em 2005.

Em 2006, na gestão da prefeita Luizianne Lins, o Costa Oeste foi remodelado como Vila do Mar, mantendo a maioria das famílias no território após audiências públicas com os moradores. As intervenções começaram em 2010.

A primeira etapa de urbanização foi entregue em 2012. A intervenção custou cerca de R$ 242 milhões, com investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Legenda: Calçadão do Vila do Mar, em Fortaleza

Quatro anos depois, em 2016, mais dois trechos foram concluídos: entre as avenidas Dr. Theberge e Pasteur, com 640 metros de extensão, e entre o antigo kartódromo e a Travessa Santa Inês, com 780 metros, totalizando 1,42 km.

Ao longo destes trechos, além da Avenida Vila do Mar, foram instalados calçadões, ciclovia, iluminação, drenagem, pavimentação e paisagismo, além de proteção da encosta. Também foram instalados equipamentos esportivos e de lazer, como quadras, quiosques, Areninha, praças, pistas de skate, academias e playgrounds.

Nova Areninha

Próximo à obra da 2ª etapa, está sendo construída a Areninha do Campo do Atlântico, ao lado da praça do Abel, no Pirambu. O campo terá mais de 1.150 m² de grama sintética, arquibancadas, vestiários e bancos de reservas, além de refletores.

Será a segunda Areninha construída pela Prefeitura de Fortaleza no bairro (a primeira foi entregue em março de 2016), que deve ser utilizada para aulinhas de futebol aos moradores do bairro. A previsão de entrega é em junho deste ano, conforme a Seinf.

