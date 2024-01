Colação de grau de 2023.2 da Unifor será nesta sexta-feira (5)

A colação de grau do segundo semestre de 2023 da Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, será nesta sexta-feira (5), às 20h, na Praça Central do Campus. Na ocasião, familiares e amigos dos graduandos e pós-graduandos poderão celebrar a conquista do diploma e o início de uma nova etapa na vida dos, agora, profissionais.

A cerimônia contará com discursos de docentes e discentes, além de mensagens dos gestores institucionais e o juramento dos concludentes dos cursos. Também serão concedidas a outorga de grau aos graduandos e as titulações dos novos mestres e doutores.

São esperados mais de 1,4 mil formandos dos 38 cursos de graduação presencial da universidade, além de concludentes da graduação a distância (EAD) em Marketing Digital e dos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado).

Veja também

Colação

Estão aptos a participar da colação os concludentes aprovados por nota e frequência em todas as disciplinas, que tiveram concluído toda a carga horária e todos os créditos exigidos dos cursos, e em situação regular com o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Os que não estiverem aptos terão uma nova oportunidade na colação de grau especial que ocorrerá no dia 27 de março deste ano.

Serviço

Colação de Grau 2023.2

Data: 5 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Praça Central do Campus (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)