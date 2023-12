Com laboratórios modernos, cursos de engenharia da Unifor expandem oportunidades

Por meio de uma estrutura que contempla laboratórios modernos e um corpo docente com professores especialistas no mercado, os cursos de engenharia da Universidade de Fortaleza (Unifor) abrangem diversas áreas e oportunidades.

Na Unifor, são disponibilizados os cursos de Engenharia Civil, Elétrica, Ambiental e Sanitária, da Computação, Mecânica e de Produção, todos na modalidade presencial, como forma de incentivar o aprendizado prático dos estudantes.

Dentro dos espaços da universidade, os alunos são estimulados durante todo o curso a desenvolverem projetos de inovação. Um dos cases é o de Victor Levi, egresso do curso de Engenharia Civil, que criou, junto de amigos, a startup Trilha Edu, que auxilia alunos do ensino básico na aprendizagem. “As minhas habilidades, todo o meu perfil de engenheiro, foi formado na Unifor”, relata Victor.

O tempo de desenvolvimento durou cerca de três anos. O projeto identifica falhas na aprendizagem dos alunos e auxilia os professores a acompanhar cada caso.

Mais de 50 laboratórios estão disponíveis para a pesquisa e criação de projetos pelos alunos, dentro do Centro de Ciência e Tecnologia (CCT). “A Unifor tem uma longa tradição na formação de engenheiros, com matrizes curriculares extremamente inovadoras e em constante atenção às necessidades do mercado”, comenta o diretor do CCT, Jackson Sávio.

Os laboratórios, inclusive, simulam ambientes encontrados nas indústrias, como forma de tornar a experiência dos alunos a mais próxima possível do que será encontrado nas empresas.

Espaço de oportunidades

Um dos diferenciais dos cursos de engenharia da Unifor são as parcerias com empresas do mercado, que já colocam os estudantes em contato com oportunidades e ampliam as opções de networking.

“O aluno trabalha em soluções para os problemas reais das empresas, utilizando as principais ferramentas tecnológicas do mercado e assessorados pelos doutores especialistas da Universidade, com os equipamentos de última geração instalados nos nossos laboratórios”, destaca Luiz Stephany, coordenador do Parque Tecnológico da Unifor.

Há, também, a possibilidade de investir em dupla titulação junto a universidades estrangeiras, por meio de programas de intercâmbio.

Saiba mais sobre os cursos de engenharia da Unifor