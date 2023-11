Curso universitário: período noturno facilita busca por opções de estágio

No momento da escolha por um curso universitário, as opções de turno, diurno ou noturno, influenciam no dia a dia dos estudantes. No caso de alunos que optam por cursos noturnos, a versatilidade de horário permite, por exemplo, conciliar estágios ou trabalhos com os estudos.

De acordo com Noália Araújo, professora e coordenadora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza (Unifor), os estudantes do período noturno são formados, predominantemente, por pessoas com compromissos profissionais durante o dia.

“É crucial ressaltar que este perfil é passível de variação, e a opção por estudar à noite frequentemente está associada à busca por uma alternativa que melhor se ajuste às circunstâncias e metas individuais. Este grupo inclui não apenas aqueles que já possuem formação universitária e aspiram por uma nova graduação, mas também indivíduos que estão embarcando em novos projetos de vida, trabalho e carreira”, detalha Noália Araújo.

No caso de alunos que buscam estágio, a Unifor conta com parcerias com empresas e instituições para ampliar as oportunidades dos alunos do turno noturno. “Esse enfoque visa não apenas enriquecer a experiência acadêmica, mas também capacitar os alunos a desenvolverem conexões significativas e planejarem suas trajetórias profissionais para uma transição mais eficaz para o mercado de trabalho”, reforça Noália.

Na Unifor, os estudantes que optam pelo curso noturno garantem descontos na mensalidade. Os pré-requisitos para ter 30% são:

Alunos transferidos de outras instituições de ensino superior;

Segunda graduação (egressos da Unifor);

Reabertura de matrícula (alunos em situação acadêmica de abandono que desejam reabrir a matrícula).

Para 20%, os critérios são:

Egressos de outras universidades;

Ingresso via vestibular (presencial e on-line), Nota do ENEM, prova redação ou nota de vestibulares anteriores da Unifor;

Alunos de escolas de ensino médio parceiras da Unifor.

Segundo Dayse Braga Martins, coordenadora do curso de Direito da Unifor, existem dois perfis de alunos: o profissional, ou seja, aquele que se dedica somente aos estudos; e o graduado, ou que já atua em outra profissão e precisa do período da noite para estudar.

Em relação ao curso de Direito, o núcleo de estágio da universidade coordena atividades que estimulam o início do contato entre alunos e instituições parceiras desde o primeiro semestre.

Oportunidades de networking e conexão

Para Ítalo Salomão, coordenador do curso de Ciência da Computação da Unifor, outro fator que favorece os cursos noturnos é a possibilidade de realização de networking para os alunos, pois facilita a participação em eventos como sessões de workshops que conectam os estudantes a profissionais do setor de tecnologia.

Em relação ao feedback recebido pelos estudantes, o coordenador avalia como positivo. “Eles apreciam a flexibilidade, o corpo discente diversificado e os esforços feitos para garantir que tenham acesso aos mesmos recursos e oportunidades que os estudantes diurnos”.

Já Dayse Braga explica que há perfis de alunos que são mais produtivos no período noturno, o que acaba melhorando o rendimento individual.

Lista de cursos da Unifor com opção de período noturno

Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Cinema e Audiovisual

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comércio Exterior

Direito

Energias Renováveis

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Engenharia de Produção

Marketing (Tecnólogo)

Psicologia

Confira todas as opções de curso no portal oficial da Unifor

www.unifor.br/