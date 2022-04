Circo de Caucaia onde trapezista caiu volta a funcionar

O circo em Caucaia, na Grande Fortaleza, onde um trapezista caiu durante a apresentação de estreia, voltou a funcionar nesta quarta-feira (27), mas sem a apresentação de trapezistas. O jovem de 20 anos segue internado.

O estabelecimento havia sido interditado pela Prefeitura de Caucaia na última sexta-feira (22) após ser constatado que o equipamento não tinha Álvara de funcionamento.

Em nota, a Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental do Município de Caucaia (Seplam) disse que a licença foi expedida nessa terça-feira (26). O órgão solicitou ainda um laudo sobre a segurança do equipamento onde a queda do trapezista ocorreu.

O circo não pode usar o trapézio durante suas apresentações, enquanto o laudo não for entregue para análise, segundo nota da Prefeitura.

"Para garantir a segurança dos profissionais circenses e do público, a Seplam solicitou ao circo um laudo expedido por um engenheiro mecânico, juntamente com a ART [Anotação de Responsabilidade Técnica], sobre a segurança do equipamento onde ocorreu o incidente", disse o Município.

Relembre o caso

O trapezista caiu de alguns metros de altura durante apresentação na estreia do circo, na última quinta-feira (21). O acidente ocorreu após o artista circense se desequilibrar e foi gravado por uma testemunha na plateia.

Vídeo registrou o momento em que Eduardo Elenilson Gama fazia acrobacias no ar ao som de Michael Jackson, segurando-se ao equipamento aéreo. Em dado momento, ele se solta e cai em queda livre.

Apesar de haver uma rede de proteção, o trapezista despencou diretamente no solo. Logo em seguida, três funcionários da atração correm até ele e o socorrem.