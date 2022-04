Trapezista cai durante apresentação de estreia de circo em Caucaia

Um trapezista caiu de alguns metros de altura durante apresentação na estreia de um circo em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite dessa quinta-feira (21). O acidente ocorreu após o artista circense se desequilibrar e foi gravado por uma testemunha na plateia.

Vídeo mostra o momento em que o homem, identificado como Eduardo Elenilson Gama, faz acrobacias no ar ao som de Michael Jackson, segurando-se ao equipamento aéreo. Em dado momento, ele se solta e cai em queda livre.

Apesar de haver uma rede de proteção, o trapezista despenca diretamente no solo. Logo em seguida, três funcionários da atração correm até ele e o socorrem.

A Secretaria de Saúde de Caucaia informou, em nota, que Elenilson deu entrada no Hospital Municipal Abelardo Gadelha, recebendo atendimento médico imediatamente. No momento, o artista se encontra "consciente, orientado e o quadro é estável", segundo a Pasta.

Questionada pelo Diário do Nordeste, a administração do circo informou que o trapezista está bem, e a situação "foi mais um susto mesmo".

Circo desautorizado

A Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental do Município de Caucaia (Seplam) pontuou, em nota, que o circo chegou a solicitar autorização temporária de funcionamento. O processo, contudo, ainda não foi finalizado.

"Portanto, o circo não tinha autorização para a realização dos espetáculos", destacou a Seplam, acrescentando que "todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas".

O Diário do Nordeste entrou em contato com a administração do circo sobre a autorização, que classificou como "mentira" e um "mal-entendido" a informação da Prefeitura. "A documentação tem tudo, já; é porque [o circo] estava fazendo parceria com a Prefeitura [de Caucaia] para poder doar ingresso para pessoas carentes e crianças", pontuou, justificando que, devido ao feriado, "não deu tempo".

Ainda conforme a gestão do equipamento, tal documentação está sendo encaminhada e o Corpo de Bombeiros também deu autorização para funcionamento.