Circo onde trapezista caiu durante apresentação é interditado em Caucaia

A Prefeitura de Caucaia decidiu, nessa sexta-feira (22), interditar o circo onde um trapezista caiu durante a apresentação de estreia. Segundo a gestão, o local não tinha autorização para funcionar.

A Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental do Município (Seplam) informou, em nota, que o empreendimento chegou a solicitar o alvará temporário de funcionamento, mas o processo, contudo, ainda não foi finalizado. Logo, a atração não tinha permissão para abrir na quinta-feira (21), quando ocorreu o incidente com o artista.

VEJA QUEDA DO TRAPEZISTA

Ainda conforme a Seplam, após a interdição, a documentação para a regularização foi apresentada pelo circo, e, agora, a gestão trabalha para dar celeridade à regulamentação de funcionamento.

"Para garantir a segurança dos profissionais circenses e do público, o Corpo de Bombeiros será acionado para que seja realizada uma vistoria técnica", detalhou.

Ao Diário do Nordeste, a administração do circo havia classificado como "mentira" e um "mal-entendido" a informação da Prefeitura sobre a falta de documentos.

"A documentação tem tudo, já; é porque [o circo] estava fazendo parceria com a Prefeitura [de Caucaia] para poder doar ingresso para pessoas carentes e crianças", pontuou, justificando que, devido ao feriado, "não deu tempo".

Trapezista foi transferido para Capital

O artista circense estava internado no Hospital Municipal de Caucaia, mas foi encaminhado, na noite de sexta-feira, para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Ele está consciente, lúcido, e o estado de saúde é estável.

O trapezista despencou de equipamento e caiu de alguns metros de altura, na noite de quinta-feira, durante apresentação na estreia de um circo em Caucaia.O acidente ocorreu após o artista circense se desequilibrar e foi gravado por uma testemunha na plateia.

Legenda: Profissional do circo foi socorrido por outros funcionários logo após a queda Foto: reprodução

Vídeo mostra o momento em que o homem, identificado como Eduardo Elenilson Gama, faz acrobacias no ar ao som de Michael Jackson, segurando-se ao equipamento aéreo. Em dado momento, ele se solta e cai em queda livre.

Apesar de haver uma rede de proteção, o trapezista despenca diretamente no solo. Logo em seguida, três funcionários da atração correm até ele e o socorrem.

