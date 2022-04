Chove em Fortaleza e em outras 69 cidades do Ceará; veja previsão do tempo

Fortaleza e pelo menos outros 69 municípios do Ceará registraram chuva entre as 7h dessa sexta-feira (22) e as 7h deste sábado (23).

A Capital, que anota precipitações de até 75 milímetros no intervalo de 24 horas, amanheceu com céu nublado, nuvens carregadas e mais possibilidade de chuva ao longo do dia. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Legenda: Ponto de alagamento em via da Capital Foto: Rafaela Duarte

O balanço pluviométrico do órgão feito às 8h aponta que o maior volume ocorreu em Camocim, no Litoral Norte, onde choveu 88 milímetros. Na sequência, aparecem Juazeiro do Norte (86 mm) e Aurora (77 mm).

Em seguida, Fortaleza com registro de 75 milímetros no posto Messejana e outros 72 milímetros no posto da Defesa Civil.

Principais acumulados em 24 horas

Camocim - 88 mm

Juazeiro do Norte - 86 mm

Aurora (Ingazeira) - 77 mm

Fortaleza (Messejana) - 75 mm

Fortaleza (Defesa Civil) - 72 mm

Aurora - 71 mm

Sobral (Caioca) - 68 mm

Várzea Alegre (Boa Vista) - 62 mm

Potiretama - 60 mm

Pindoretama - 58 mm

Maranguape - 56 mm

Legenda: Veículos tiveram dificuldade de trafegar em ruas de Fortaleza Foto: Rafaela Duarte

Alagamentos

O volume de água acentuado na BR-116, próximo ao bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, deixou o tráfego de motoristas lento no início da manhã deste sábado (23).

Já em Cariús, no Centro-Sul, a situação ficou ainda mais alarmante. Isso porque a água da chuva acumulou e invadiu residências do município. (Veja vídeo acima) Moradores relatam perda total de móveis e eletrodomésticos.

Previsão do tempo para o Ceará

Sábado - 23/04/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Domingo - 24/04/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Segunda - 25/04/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea e com chuva isolada nas demais macrorregiões.