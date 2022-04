Rocha que desmoronou em Itapajé, no interior do Ceará, é implodida; veja vídeo

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) atuou na manhã deste sábado (23) para implodir o bloco rochoso que desmoronou na rodovia CE-243, que liga os municípios de Itapajé a Uruburetama, no interior do estado.

De acordo com a Secretaria, ainda não há data definida para que o trecho seja liberado, mas isso deve acontecer ainda no começo da semana que vem, com pelo menos uma via liberada.

Após o episódio, testemunhas relataram problemas de trânsito no trecho, na altura da curva do "S", próximo à localidade de Santa Luzia. Apenas motocicletas conseguiam passar pelo local, mas com dificuldade.

Em nota, a SOP informou que o caso aconteceu "após episódio de erosão em virtude das fortes chuvas".

