Fortaleza e outros 64 municípios do Ceará registram chuva em 24 horas; veja previsão

Fortaleza voltou a amanhecer sob chuva nesta sexta-feira (22). Além da Capital, outros 64 municípios do Ceará registraram precipitação no período de 24 horas, conforme as informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgadas às 10h30.

As maiores concentrações foram observadas no Litoral Norte, principalmente em Jijoca de Jericoacoara, onde o volume atingiu os 60 milímetros e é o maior do Estado no período. O número é seguido por Amontada, com 50mm, e Sobral, com 46.6mm.

Fortaleza foi a localidade com a quarta maior chuva, com 35.2mm no posto Castelão, no intervalo. As outras regiões da cidade registraram uma concentração menor de água: nos postos do Caça e Pesca (6mm) e da Defesa Civil (4,8mm).

Maiores chuvas

Jijoca De Jericoacoara: 60mm

Amontada: 50mm

Sobral: 46.6mm

Fortaleza: 35.2mm

Granja: 34mm

Acaraú: 26mm

Aquiraz: 24mm

Quiterianópolis: 24mm

Beberibe: 23mm

Fortim: 22mm

Previsão do tempo

Conforme a Funceme, a previsão do tempo para esta sexta-feira no Ceará indica que as chuvas tendem a se concentrar, ao longo do dia, no Litoral, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba.

Já no sábado (23), o esperado pela instituição é que haja precipitações em todas as macrorregiões, com os maiores acumulados sendo previstos para o Centro-Norte, onde devem ser de intensidade moderada a forte.

Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude da proximidade da ZCIT, bem como em razão de efeitos locais, sistema de brisa, temperatura, relevo e umidade.

