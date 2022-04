Cidade cearense registra maior e menor temperatura do Estado no mesmo dia; entenda

Uma cidade cearense atingiu uma marca inusitada e inédita nesta semana. Morada Nova, na região Jaguaribana, registrou a maior e menor temperatura do Estado nesta segunda-feira (18). No início da manhã, os termômetros marcaram 19,3º graus Celsius e, no meio da tarde, a temperatura chegou a 32.8º graus Celsius, uma variação de 13.5º graus. Ceará Chuvas fortes e ventanias de até 100 km/h podem atingir 53 cidades do Ceará; veja locais

Este evento ainda não tinha acontecido, no Ceará, neste ano. O levantamento foi realizado pelo Diário do Nordeste com base em dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Morada Nova foi, ainda, a única das 184 cidades cearenses a atingir temperatura abaixo dos 20º graus nesta segunda-feira.



Apesar de inédito, o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Vinícius Oliveira, explica que este não é um cenário "improvável" para ocorrer no Sertão cearense. Segundo o especialista, uma combinação de fatores pode justificar a amplitude térmica de 13.5º graus.



"No dia 18, Morada Nova registrou chuva em diversos postos pluviométricos. Isso, somado à pouca presença de radiação solar pode ter contribuído para a cidade registrar uma temperatura abaixo da normal climatológica", detalha Vinícius. Ainda conforme o especialista, a média mínima registrada no Ceará, em abril, é de 22.9ºC.



"Portanto, Morada Nova ficou abaixo disso, mas não tão abaixo, o que nos mostra que não foi algo tão anormal", acrescenta Oliveira. Em abril de 1999, o Município também registrou baixa temperatura para esta época do ano. Naquele mês, foi contabilizado 18.4ºC.



As quatro mais baixas temperaturas nesta segunda (18), no CE: Morada Nova: 19.3º

Iguatu: 21.5º

Fortaleza: 22.6º

Quixeramobim: 22.7º

Assim como também foi a única do Estado a superar a marca dos 32º graus no mesmo dia. No Nordeste, Morada Nova ficou na quarta posição das cidades mais quentes, ranking liderado por Piranhas (AL), que marcou 35.7º graus Celsius. Já a cidade com a mais baixa temperatura, ontem, no Nordeste, foi Vitória da Conquista, na Bahia, 15.3º graus.



As quatro mais altas temperaturas nesta segunda (18), no CE: Morada Nova: 32.8º

Jaguaruana: 31.6º

Fortaleza: 31.5º

Iguatu: 30.7º

Para o meteorologista da Funceme, Vinícius Oliveira, o fato de Morada Nova ter tido a maior e menor temperatura do Ceará em um mesmo dia, "foi apenas um coincidência". "Claro que não é um evento que acontece com frequência, mas também não podemos dizer que é anormal. Essa variação térmica pode, sim, acontecer no Sertão cearense", diz.



Por fim, ele explica que não se pode afirmar, com precisão, se esta foi a única cidade a atingir tal feito no Estado. "Não há postos [para medir as temperaturas] em todos os municípios. Portanto, este cenário já pode ter acontecido outras vezes, só não foi, porventura, registrado oficialmente", conclui.