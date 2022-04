Chuvas fortes e ventanias de até 100 km/h podem atingir 53 cidades do Ceará; veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta para risco de chuvas fortes em 53 das 184 cidades cearenses (confira lista ao fim da matéria). Além disso, esses municípios estão sujeitos a ventanias com rajadas de até 100 km/hora. Esse aviso meteorológico está classificado como grau dois de severidade, numa escala que vai até 3.

Outras 84 cidades também estão em alerta, porém, de grau 1, quando as chuvas podem chegar a 50 mm/dia e ventos de até 60km/h. O alerta é válido até às 10 horas de amanhã, no entanto, pode ser renovado, assim como acontecera ontem (18).

Para essas 53 cidades, o Inmet aponta que há "risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas". Nestas localidades, o órgão recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, nem estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Orienta ainda que, se possível, "desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia". Em casos extremos, o Inmet aconselha entrar em conta com a Defesa Civil (telefone 199) e/ou Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Últimas chuvas

Entre as 7 horas de ontem (18) e 7 horas desta terça-feira (19), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em 133 municípios. O maior volume pluviométrico foi verificado em Campos Sales, no Sul do Estado, com 65,6 milímetros.

Em seguida aparecem as cidades de Orós (51 mm) e Madalena (50 mm). Para amanhã (20) e quinta-feira (21), a previsão é de "céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea e no Cariri". Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Entenda os níveis de alerta

O Inmet divide os alertas em três níveis: grau 1 ou 'perigo potencial'; grau 2, também chamado de 'perigo'; e o grau 3 ou 'grande potencial'. Para este último nível, ainda não houve nenhum alerta no Ceará.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Cidades incluídas no nível 2 de severidade:

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Ararendá

Barroquinha

Bela Cruz

Camocim

Cariré

Carnaubal

Catunda

Chaval

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Forquilha

Frecheirinha

Graça

Granja

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibiapina

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Nova Russas

Pacujá

Pires Ferreira

Poranga

Reriutaba

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tianguá

Ubajara

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará