Cidades cearenses têm novo alerta para chuvas e ventanias fortes; veja lista

Todos os 184 municípios cearenses estão com alerta vigente para risco de chuvas e ventos fortes. Deste universo, 166 cidades estão incluídas no grau 2 de severidade, quando as chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia e, as ventanias, podem ter rajadas de até 100 km/h.

O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e tem validade até amanhã, às 10 horas, podendo, no entanto, ser novado.

Neste mês de abril, já são 21 avisos emitidos pelo órgão. No entanto, nos últimos 4 dias o Estado não contava com alertas vigentes. Entre o dia 1º a 15 a de abril, foram 20 avisos meteorológicos. O recorde, neste ano, foi registrado no mês de março, com 57 alertas em 31 dias.

O Inmet divide os alertas em três níveis: grau 1 ou 'perigo potencial'; grau 2, também chamado de 'perigo'; e o grau 3 ou 'grande potencial'. Para este último nível, ainda não houve nenhum alerta no Ceará.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para este início de semana também é de alta possibiidade de chuva em todas as macrorregiões, "porém, com os maiores acumulados esperados para o noroeste e o sul do Estado do Ceará".

Em geral, as chuvas esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, devido a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão de efeitos locais, sistema de brisa, além de, temperatura, relevo e umidade.

"A terça (19) deverá iniciar, novamente, com precipitações no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. Ao longo dia, em outras regiões cearenses", detalhou o órgão.

A partir de quarta-feira, (20), a Funceme explica que "há uma tendência, neste momento, de redução nas precipitações, quando a previsão é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada em todas as macrorregiões".

Cidades incluídas no alerta de grau 1:

Mauriti,

Nova Olinda,

Parambu,

Penaforte,

Potengi,

Saboeiro,

Salitre,

Santana do Cariri,

Tarrafas,

Aiuaba,

Altaneira,

Antonina do Norte,

Araripe,

Assaré,

Barbalha,

Campos Sales,

Crato,

Jardim

