Cidade cearense já registrou todo volume de chuva esperado para abril; saiba qual

A primeira semana de abril foi marcada por bons índices pluviométricos no Ceará. Em todos os sete primeiros dias deste mês, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em mais de 70 cidades. Dentre eles, um município específico que tem se destacado neste começo de abril.

Poranga, cidade da região da Ibiapaba, foi a única que conseguiu atingir todo volume de chuva esperado para o mês em apenas uma semana.

Entre os dias 1º a 7 de abril, a Funceme já contabiliza o acumulado médio de 141 milímetros, o que representa 4% superior a média histórica mensal para o Município, que é de 135,5 mm.

Em março, Poranga também teve chuvas acima da média. O acumulado foi de 251 mm, o que representa 51% acima da normal climatológica.

Já no mês de fevereiro, as chuvas ficaram 72% abaixo da média, seguindo a tendência do Estado, o qual recebeu poucos volumes pluviométricos naquele mês. Em janeiro deste ano, o Município fechou com 75% de chuvas acima da média.

No acumulado total do ano, a cidade de Poranga está bem próxima de atingir a média anual. Até agora, choveu 570 milímetros no Município, pouco abaixo da normal climatológica para todo o ano, que é de 619.8 mm. Restante ainda sete semanas para o fim da quadra chuvosa (fevereiro-maio), este índice tende a ser superado nos próximos dias.

Outra cidade que também está próxima de superar a média mensal é Ipaporanga, também na região da Ibiapaba. O Município já acumula 156 mm, apenas 8,6% abaixo dos 170.7 milímetros referentes à normal climatológica.

Cenário estadual

De um modo geral, analisando a pluviometria em todas as 184 cidades cearenses, o cenário transcorre dentro da normalidade e, seguindo a atual tendência, o mês poderá fechar com chuvas acima ou em torno da média.

Até esta quinta-feira (7), o Estado contabilizava o acumulado de 54,3 milímetros, o que representa cerca de 30% da normal climatológica para o mês (188 mm).

Este índice pode ser impulsionado com as chuvas que estão previstas para os próximos dias no Norte do Estado e região Norte. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuvas e ventos fortes para 32 cidades cearenses. Veja lista:

Alcântaras, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Cariré, Carnaubal, Chaval, Coreaú, Croatá, Frecheirinha, Graça, Granja, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu, Ipueiras, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Massapê, Meruoca, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Poranga, São Benedito, Senador Sá, Sobral, Tianguá, Ubajara, Uruoca e Viçosa do Ceará

Nestas localidades, há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, valém de ventos intensos, com rajadas de até 100 km/h. Para outros 121 municípios, o alerta está na classificação de baixa severidade, isto é, as precipitaçõe podem chegar a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos com rajadas de 60 km/h.

Já a Funceme prevê, para esta sexta-feira (8), "céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões" e, para amanhã, dia 9, céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões, sendo isolada no Cariri, sul da Jaguaribana e do Sertão Central e Ihamuns.